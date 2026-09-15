عبداللہ الحمید کی آذربائیجان کے صدارتی معاون اور امریکی صدر کے سینئر مشیر سے ملاقاتیں، میڈیا تعاون پر تبادلہ خیال

دبئی، 15 ستمبر، 2026 (وام) -- نیشنل میڈیا اتھارٹی کے چیئرمین عبداللہ بن محمد بن بطی الحمید نے عرب میڈیا سمٹ کے موقع پر دوست جمہوریہ آذربائیجان کے صدر کے معاون حکمت حاجیوف سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان میڈیا تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات میں آذربائیجان کے سفیر ایلچن باگیروف اور نیشنل میڈیا اتھارٹی کے سیکریٹری جنرل محمد سعید الشحی بھی موجود تھے۔
بات چیت میں نیشنل میڈیا اتھارٹی اور آذربائیجان کی اسٹیٹ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کے تحت میڈیا کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کے مواقع کا جائزہ لیا گیا۔
عبداللہ الحمید نے کہا کہ امارات اور آذربائیجان کے تعلقات ایسے مشترکہ وژن پر قائم ہیں جو عوام کو قریب لانے، باہمی افہام و تفہیم کے فروغ اور تعاون و تجربات کے تبادلے میں میڈیا کے اہم کردار کو تسلیم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی شراکت داری میڈیا کو باہمی روابط مزید گہرے بنانے کے وسیع مواقع فراہم کرتی ہے۔
دونوں فریقوں نے مشترکہ دلچسپی کے میڈیا امور پر مشاورت اور رابطہ جاری رکھنے کے ساتھ تجربات اور مہارتوں کے تبادلے کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ میڈیا کے شعبے کی ترقی اور دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دیا جا سکے۔
اسی تناظر میں عبداللہ الحمید نے عرب میڈیا سمٹ کے موقع پر امریکی صدر کے عرب و افریقی امور کے سینئر مشیر مسعد بولس سے بھی ملاقات کی، جس میں محمد سعید الشحی موجود تھے۔
گفتگو میں عرب خطے اور دنیا کے درمیان رابطے اور باہمی تفہیم کو مضبوط بنانے میں میڈیا کے کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے ایسے میڈیا بیانیے کی اہمیت پر بھی زور دیا جو خطے کے مسائل اور تبدیلیوں کی زیادہ گہری اور معروضی تصویر پیش کر سکے۔
دونوں جانب سے میڈیا مکالمے اور آرا کے تبادلے کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا، تاکہ رابطے کے ذرائع کو مزید مؤثر بنایا جا سکے، باہمی تفہیم مضبوط ہو اور معاشروں کے درمیان تعاون و شراکت داری کو وسعت دی جا سکے۔