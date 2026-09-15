شیخ عبداللہ بن زاید اور کانگو کے نائب وزیراعظم کا اقتصادی، تجارتی و ترقیاتی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 15 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے دوست ملک جمہوری جمہوریہ کانگو کے نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ نقل و حمل، مواصلاتی ذرائع و دیہی ترقی جین پیئر بیمبا گومبو سے ملاقات کی۔
ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں وزرا نے متحدہ عرب امارات اور جمہوری جمہوریہ کانگو کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری کے فریم ورک کے تحت دوطرفہ تعلقات اور اقتصادی، تجارتی و ترقیاتی شعبوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے جین پیئر بیمبا کے دورے کا خیرمقدم کرتے ہوئے دونوں دوست ممالک کے درمیان تیزی سے فروغ پاتے تعلقات کو سراہا۔
انہوں نے کہا کہ امارات اور جمہوری جمہوریہ کانگو کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری نے دوطرفہ تعاون کے لیے وسیع امکانات پیدا کیے ہیں، جو دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات اور جامع و پائیدار ترقی کے اہداف کی حمایت کرتے ہیں۔
ملاقات میں باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال اور آرا کا تبادلہ کیا گیا۔
ملاقات میں وزیر مملکت شیخ شخبوط بن نہیان النہیان بھی موجود تھے۔