گلوبل فوڈ ویک 2026 میں پہلی بار کاروباری اور صارفین کی سرگرمیاں یکجا، سرمایہ کاری و مارکیٹ توسیع کے نئے مواقع

ابوظہبی، 21 ستمبر، 2026 (وام) -- گلوبل فوڈ ویک 2026 اپنے اب تک کے سب سے بڑے ایڈیشن کی تیاری کر رہا ہے، جس میں پہلی بار کاروباری اداروں کے درمیان سرگرمیوں اور صارفین سے براہِ راست رابطے کو ایک ہی پلیٹ فارم پر یکجا کیا جائے گا، تاکہ خوراک و مشروبات کے شعبے میں سرمایہ کاری، کاروباری توسیع اور مارکیٹ تک رسائی کے نئے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔
ایڈنیک گروپ، جو مودون کمپنی کا حصہ ہے، یہ ایونٹ ابوظہبی ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری میں منعقد کر رہا ہے۔
نئے ماڈل کے تحت صارفین مقامی اور بین الاقوامی غذائی مصنوعات کا جائزہ لینے، برانڈز اور پروڈیوسرز سے براہِ راست رابطہ کرنے اور فوڈ ویلیو چین کے مختلف شعبوں سے مصنوعات خریدنے کے قابل ہوں گے، جبکہ کاروباری شرکاء کو خریداروں، سرمایہ کاروں اور نئی منڈیوں تک رسائی کے مواقع ملیں گے۔
رواں ایڈیشن میں پروڈیوسرز اور صارفین کے براہِ راست رابطے کے لیے ایک نیا پلیٹ فارم بھی متعارف کرایا جائے گا، جس کے ذریعے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں، اسٹارٹ اپس، مقامی پروڈیوسرز، کسانوں اور کھجور، شہد اور مشروبات سمیت مختلف شعبوں کے نمائش کنندگان کو اپنی مصنوعات پیش کرنے، نئی مصنوعات متعارف کرانے اور مارکیٹ میں ان کی براہِ راست آزمائش کا موقع ملے گا۔
گلوبل فوڈ ویک 2026 میں خوراک و مشروبات کی ویلیو چین کے مختلف مراحل پر محیط آٹھ خصوصی شعبے شامل ہوں گے۔ شہد کے شعبے میں نمایاں مکھی پالنے والے اور پروڈیوسرز شریک ہوں گے، جبکہ کھجور کے شعبے کے تحت ابوظبی کھجور نمائش کا 12واں ایڈیشن منعقد کیا جائے گا، جو امارات میں کھجور کی کاشت اور پیداوار کے دیرینہ ورثے کو اجاگر کرے گا۔
نئے مشروبات کے شعبے میں عالمی برانڈز اور خصوصی پروڈیوسرز کی مصنوعات کے چکھنے کے تجربات پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایگری ٹیک اور فارمرز سیکٹرز میں جدید زرعی حل اور ٹیکنالوجیز متعارف کرائی جائیں گی، جبکہ زائرین کو کسانوں سے تازہ پیداوار براہِ راست خریدنے کا موقع بھی ملے گا۔
مویشیوں کی خوراک سے متعلق خصوصی شعبہ جدید غذائی حل اور ٹیکنالوجیز پیش کرے گا، جبکہ چھوٹے اور درمیانے کاروباری اداروں اور مقامی فوڈ اینڈ بیوریج کمپنیوں کے لیے مختص پلیٹ فارم کاروباری افراد کو صارفین تک براہِ راست رسائی، فوری مارکیٹ فیڈبیک اور اپنی مصنوعات و کاروبار کو بہتر بنانے کے مواقع فراہم کرے گا۔
صارفین کے لیے سرگرمیاں بڑھانے کے باوجود گلوبل فوڈ ویک اپنی حیثیت ایک عالمی کاروباری پلیٹ فارم کے طور پر بھی برقرار رکھے گا۔ لیڈرز اینڈ اینیبلرز سیکٹر میں سرکاری ادارے، کمپنیاں، سرمایہ کار اور ٹیکنالوجی، خدمات اور لاجسٹکس فراہم کرنے والے ادارے شریک ہوں گے، جبکہ انٹرنیشنل فوڈ اینڈ بیوریج سیکٹر قومی پویلینز کے ذریعے عالمی کمپنیوں اور برانڈز کو کاروباری ملاقاتوں، معاہدوں اور اسٹریٹجک شراکت داریوں کے مواقع فراہم کرے گا۔
اس دوہری ماڈل کے ذریعے نمائش کنندگان کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اہل خریداروں اور سرمایہ کاروں تک رسائی کے ساتھ صارفین سے براہِ راست رابطے اور فروخت کا موقع ملے گا، جس سے ایونٹ کی تجارتی اہمیت بڑھنے اور کاروباری اداروں کی علاقائی و عالمی منڈیوں میں توسیع کو تقویت ملنے کی توقع ہے۔
ابوظہبی عالمی تجارت اور سرمایہ کاری کے مرکز اور مشرق و مغرب کو ملانے والے اسٹریٹجک گیٹ وے کے طور پر ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے، جہاں جدید کاروباری ماحول کے ساتھ غذائی تحفظ، جدت اور اقتصادی تنوع کے فروغ پر مسلسل توجہ دی جا رہی ہے۔