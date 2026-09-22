متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، اردن، انڈونیشیا، پاکستان، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان

نیویارک، 22 ستمبر 2026 (وام) -- عرب جمہوریہ مصر، ریاست قطر، ہاشمی مملکت اردن، متحدہ عرب امارات، جمہوریہ انڈونیشیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جمہوریہ ترکیہ اور مملکت سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر 21 ستمبر 2026 کو نیویارک میں ملاقات کی۔
وزرائے خارجہ نے غزہ میں جاری انسانی ہمدردی کے بحران اور فلسطینی عوام کی مسلسل مشکلات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ جامع منصوبے کے پہلے مرحلے کے تحت اپنی تمام باقی ماندہ ذمہ داریاں فوری طور پر پوری کرے۔ ان ذمہ داریوں میں انسانی ہمدردی کی امداد اور ابتدائی بحالی کے لیے ضروری سامان کی فوری، محفوظ اور بلا رکاوٹ ترسیل یقینی بنانا اور اہم بنیادی ڈھانچے کی بحالی میں سہولت فراہم کرنا شامل ہے۔ وزراء نے جنگ بندی برقرار رکھنے اور تمام خلاف ورزیاں ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
وزرائے خارجہ نے کہا کہ روڈ میپ جامع منصوبے کا لازمی حصہ ہے اور اس کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کا فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ اس مرحلے میں فوجی صلاحیتوں اور متعلقہ ڈھانچے کا خاتمہ، ااسرائیل کا مکمل انخلا، بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی، غزہ کی انتظامیہ کے لیے قائم قومی کمیٹی کی جانب سے پورے غزہ کی پٹی میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنا، اور غزہ بھر میں ابتدائی بحالی اور تعمیر نو کا آغاز شامل ہے۔ وزراء نے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں نیک نیتی سے اور بلا تاخیر پوری کریں۔
وزرائے خارجہ نے فلسطینی عوام کو ان کے وطن سے بے دخل کرنے، جبری طور پر نقل مکانی پر مجبور کرنے یا مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی جغرافیائی یا آبادیاتی حیثیت میں تبدیلی کے مقصد سے کیے جانے والے کسی بھی اقدام کو واضح اور دوٹوک طور پر مسترد کیا۔
انہوں نے اس تناظر میں اسرائیلی کنٹرول اور الحاق کو مضبوط بنانے کے لیے کیے جانے والے غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی، جن میں یہودی بستیوں کی تیز رفتار توسیع، زمینوں کی ضبطی، فلسطینی گھروں کی مسماری، آبادکاروں کی جانب سے تشدد اور دہشت گردی اور جبری بے دخلی شامل ہیں۔ وزراء نے ان اقدامات کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یروشلم میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے مقدس مقامات کی قائم شدہ تاریخی اور قانونی حیثیت کو کمزور کرنے والے اقدامات پر بھی شدید تشویش ظاہر کی۔
وزرائے خارجہ نے غیر قانونی اسرائیلی آبادکاری کی سرگرمیوں کے جواب میں برطانیہ کی جانب سے حال ہی میں کیے گئے اقدامات کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک اور یورپی سطح پر کی جانے والی کوششوں کا خیرمقدم کیا۔ ان اقدامات میں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے ساتھ تجارت روکنے کے اقدامات بھی شامل ہیں۔ وزراء نے آبادکاری کی توسیع روکنے اور آبادکاروں کے تشدد پر جوابدہی یقینی بنانے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کا بھی مطالبہ کیا۔
وزرائے خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ غزہ فلسطینی سرزمین کا لازمی حصہ رہنا چاہیے۔ انہوں نے اس موقف کا اعادہ کیا کہ جامع منصوبے پر عمل درآمد سے مغربی کنارے، بشمول مشرقی یروشلم، اور غزہ کی پٹی کو دوبارہ یکجا کرنے میں مدد ملنی چاہیے، اور فلسطینی عوام کے حقِ خود ارادیت کے استعمال اور مشرقی یروشلم کو دارالحکومت بنانے والی ایک خودمختار، قابلِ عمل اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے قابلِ اعتماد اور ناقابلِ واپسی راستہ ہموار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مقصد دو ریاستی حل پر عمل درآمد کے ذریعے حاصل کیا جانا چاہیے۔
وزرائے خارجہ نے صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کی قیادت کو سراہتے ہوئے جامع منصوبے پر عمل درآمد یقینی بنانے میں امریکہ کے ناگزیر کردار پر زور دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ امریکہ مسلسل اور فعال کردار ادا کرے تاکہ اسرائیل سمیت تمام فریق اپنی ذمہ داریاں اور عہد پورے کریں اور روڈ میپ پر عمل درآمد میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ وزراء نے کہا کہ زمینی سطح پر ٹھوس پیش رفت سے بورڈ آف پیس کی ساکھ اور منصوبے کی عمل داری مضبوط ہوگی اور طویل عرصے سے درکار پیش رفت کے لیے رفتار پیدا ہوگی۔
وزرائے خارجہ نے جامع منصوبے اور اس کے روڈ میپ پر مکمل عمل درآمد آگے بڑھانے، فلسطینی عوام کی مشکلات کم کرنے، ان کے حقِ خود ارادیت اور آزاد ریاست کے قیام کے حق کو یقینی بنانے، اور خطے میں منصفانہ، پائیدار اور جامع امن کے حصول کے لیے امریکہ، بورڈ آف پیس، فلسطینی اتھارٹی اور تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔