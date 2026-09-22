حاکم شارجہ نے کلبا میں الفریش جھیل منصوبے کی منظوری جاری کر دی

شارجہ، 22 ستمبر، 2026 (وام) -- سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے کلبا شہر میں الفریش جھیل کے منصوبے کی منظوری جاری کر دی ہے۔ منصوبہ تقریباً 51,200 مربع میٹر رقبے پر محیط ہوگا اور اس میں 2 کروڑ 80 لاکھ گیلن پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کے ساتھ زائرین کے لیے 200 پارکنگ مقامات بھی فراہم کیے جائیں گے۔
حاکم شارجہ نے کہا کہ المرش اسکوائر کے عقب میں واقع تقریباً 750 میٹر طویل الفریش جھیل منصوبے پر کام مکمل کیا جا رہا ہے، جسے الرفیسہ ڈیم کی طرز پر بچوں اور خاندانوں کے لیے ایک خوبصورت تفریحی مقام بنایا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ علاقے کے پہاڑی حصے میں درخت لگائے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے درمیان آبشاریں بھی بنائی جا رہی ہیں جو سمندر کی جانب بہیں گی۔
عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے کہا کہ منصوبے کے تحت زائرین کو گاڑیاں پارک کرنے، پیدل چلنے اور علاقے کے قدرتی ماحول سے لطف اندوز ہونے کی سہولت میسر ہوگی۔