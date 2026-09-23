مرکزی بینک نے متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والی بینک ملی ایران کی شاخوں پر سخت پابندیاں عائد کر دیں

ابوظہبی، 23 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے امارات میں کام کرنے والی بینک ملی ایران کی شاخوں کے خلاف سخت نفاذی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ یہ اقدامات مرکزی بینک، مالیاتی اداروں اور سرگرمیوں کے ضابطے اور انشورنس کاروبار سے متعلق 2025 کے وفاقی فرمانی قانون نمبر 6 کے آرٹیکل (168-1-C) کے تحت کیے گئے ہیں۔
یہ اقدامات متحدہ عرب امارات میں نافذ ضوابط، قوانین اور نگران فیصلوں کی عدم تعمیل سے متعلق خلاف ورزیوں کے نتیجے میں کیے گئے ہیں۔ ان میں منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے نافذ قانون سازی کے تحت مقررہ تقاضوں اور ذمہ داریوں کی خلاف ورزیاں بھی شامل ہیں۔
جانچ پڑتال کے نتائج اور نافذ قوانین و ضوابط کے تحت متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کے گورنر کو حاصل اختیارات کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ امارات میں کام کرنے والی بینک ملی ایران کی تمام شاخوں کو ایران سے اور ایران کے لیے کسی بھی قسم کی مالی لین دین کرنے سے روک دیا جائے۔ اس پابندی میں تجارتی مالیاتی سہولیات اور رقوم کی منتقلی بھی شامل ہے۔
مرکزی بینک متحدہ عرب امارات کے مالیاتی نظام کی مضبوطی اور سالمیت کے تحفظ کے لیے اپنے نگران فریم ورک کو مزید مؤثر بنانے اور ضروری اقدامات کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ مرکزی بینک کی نگرانی میں آنے والے مالیاتی ادارے اور دیگر متعلقہ ادارے متعلقہ بین الاقوامی بہترین طریقہ کار اور معیارات کے مطابق تعمیل کے اعلیٰ ترین معیارات پر عمل کریں۔