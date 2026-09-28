نیپال میں اماراتی امدادی ٹیم کی خوراک کی فراہمی اور ابتدائی بحالی کے منصوبے جاری

کٹھمنڈو، 28 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی امدادی ٹیم نے وفاقی جمہوریہ نیپال میں انسانی ہمدردی کی کوششیں جاری رکھتے ہوئے متاثرہ خاندانوں اور مقامی آبادیوں میں خوراک اور دیگر امدادی سامان تقسیم کیا، جبکہ بنیادی ضروریات پوری کرنے اور معمولاتِ زندگی کی بحالی کے لیے ابتدائی بحالی کے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔
نیپال میں اماراتی امدادی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر احمد المنصوری نے کہا کہ امارات کی کوششیں صرف فوری خوراک کی فراہمی تک محدود نہیں بلکہ متاثرہ علاقوں کی اصل ضروریات اور ترجیحات کا جائزہ لے کر ابتدائی بحالی کے منصوبے بھی تیار اور نافذ کیے جا رہے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ متعلقہ نیپالی حکام کے تعاون سے ان اقدامات کا مقصد بنیادی خدمات بحال کرنا، متاثرہ آبادیوں کو معمول کی زندگی کی طرف واپس لانا اور ملک میں مشکل انسانی صورتحال کے اثرات کم کرنا ہے۔
ڈاکٹر المنصوری نے کہا کہ یہ کوششیں بحرانوں اور قدرتی آفات سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے اور دنیا بھر میں ضرورت مندوں کو امداد فراہم کرنے کی امارات کی دیرینہ انسانی ہمدردی کی پالیسی کی عکاسی کرتی ہیں۔