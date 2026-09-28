منصور بن زاید اور ترک وزیر خارجہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری پر بات چیت

ابوظہبی، 28 ستمبر 2026 (وام) -- نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے آج ابوظہبی میں جمہوریہ ترکیہ کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے متحدہ عرب امارات اور ترکیہ کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کا جائزہ لیا، جبکہ دونوں ممالک اور ان کے عوام کے مشترکہ مفادات کے پیش نظر مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔
فریقین نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور اور تازہ پیش رفت پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا۔ اس موقع پر خطے کی ترقی اور استحکام کو آگے بڑھانے کے ساتھ تعاون کے مزید مواقع پیدا کرنے کی کوششوں پر بھی بات چیت کی گئی، تاکہ علاقائی خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔