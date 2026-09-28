ازبک عہدیدار کی اقوام متحدہ کی کرائم کانگریس کی میزبانی پر متحدہ عرب امارات کی تعریف

ابوظہبی، 28 ستمبر 2026 (وام) -- جمہوریہ ازبکستان کی صدارتی انتظامیہ کی نائب سربراہ نودیرا خاکیمووا نے جرائم کی روک تھام اور فوجداری انصاف سے متعلق اقوام متحدہ کی 15ویں کانگریس "ابوظہبی 2026" کی کامیاب میزبانی پر متحدہ عرب امارات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس نے تجربات اور مہارتوں کے تبادلے کے لیے اہم پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔
ایمریٹس نیوز ایجنسی (وام) سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ابوظہبی میں کانگریس کے انعقاد اور اس کے مختلف پروگراموں کے بہترین انتظام پر متحدہ عرب امارات کو مبارکباد دی۔
ازبکستان کی اعلیٰ سطحی شرکت کا ذکر کرتے ہوئے نودیرا خاکیمووا نے بتایا کہ جمہوریہ ازبکستان کی صدارتی انتظامیہ کی سربراہ سعیدہ مرزیویووا نے کانگریس کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کیا، جبکہ ازبک وفد نے خواتین کی قیادت کے فروغ کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق ایک ضمنی تقریب میں بھی شرکت کی۔
انہوں نے کہا کہ آئندہ کانگریس کی میزبانی ازبکستان کرے گا اور اس سلسلے میں وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ قریبی تعاون اور ابوظہبی کانگریس کے تجربات سے استفادہ کرنے کا خواہاں ہے۔