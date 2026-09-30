صدر امارات اور نیدرلینڈز کے بادشاہ کا دوطرفہ تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 30 ستمبر 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج مملکت نیدرلینڈز کے بادشاہ ولیم الیگزینڈر کا ٹیلی فون موصول ہوا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون اور دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا، بالخصوص اقتصادی اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت ہوئی، تاکہ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھایا جا سکے اور دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی میں اضافہ ہو۔
ٹیلیفونک گفتگو میں 2026 کی اقوام متحدہ واٹر کانفرنس بھی زیر بحث آئی، جس کی میزبانی متحدہ عرب امارات دسمبر میں کرے گا۔ دونوں رہنماؤں نے اس اہم شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا، تاکہ آئندہ نسلوں کے لیے پائیدار ترقی کی حمایت کی جا سکے۔
دونوں فریقوں نے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا، بالخصوص مشرق وسطیٰ کی تازہ پیش رفت پر بات چیت ہوئی۔ انہوں نے خطے میں سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے اور جامع و پائیدار امن کے لیے کوششیں تیز کرنے کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ خطے کی عوام کو فائدہ پہنچ سکے۔