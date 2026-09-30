یو اے ای ہارس ریسنگ اتھارٹی کا نئے سیزن کی پہلی ٹرائل ریس میں حصہ لینے کے لیے 41 گھوڑوں کا اعلان

دبئی، 30 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات ہارس ریسنگ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ 2026-2027 کے نئے سیزن کی پہلی ٹرائل ریس میں 41 خالص نسل عربی گھوڑوں نے شرکت کی۔ دبئی کے میدان ریس کورس میں شام کے وقت ایک ہزار میٹر فاصلے پر سات ریسز منعقد ہوئیں۔
اتھارٹی نے ایک بیان میں بتایا کہ پہلی ٹرائل ریس میں نمایاں کارکردگی دیکھنے میں آئی۔ شریک گھوڑوں میں سے 37 نے پہلی مرتبہ ریس میں حصہ لیا، جبکہ 4 گھوڑے اس سے قبل بھی ریسز میں شرکت کر چکے تھے۔
متحدہ عرب امارات ہارس ریسنگ اتھارٹی کی اسٹیورڈز کمیٹی کے رکن راشد البلوشی نے کہا کہ نئے سیزن کی پہلی ٹرائل ریس کی کامیابی اور 41 گھوڑوں کی شرکت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ٹرائل ریسز گھوڑوں کی تیاری اور ریس کے لیے آمادگی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ مالکان، ٹرینرز اور جوکیز کے مثبت تعاون نے اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا، جس سے متحدہ عرب امارات میں گھڑ دوڑ کے نظام کی مضبوطی اور اعلیٰ بین الاقوامی معیار کے مطابق اس کی تنظیم کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔