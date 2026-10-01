شیخ منصور بن زاید سے اردن کے وزیر انصاف کی ملاقات

ابوظہبی، یکم اکتوبر 2026 (وام) -- نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے ابوظہبی میں ہاشمی مملکت اردن کے وزیر انصاف ڈاکٹر بسام سمیر الطلحونی سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے متحدہ عرب امارات اور اردن کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، بالخصوص عدالتی اور قانونی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔
دونوں جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ عدالتی و قانونی تعاون کو مزید مستحکم کیا جائے، تاکہ باہمی مفادات کو آگے بڑھانے کے ساتھ دونوں ممالک اور ان کے عوام کی ترقی و خوشحالی میں معاونت کی جا سکے۔