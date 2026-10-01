امارات کی برکس ٹیکس اجلاس میں شرکت، جدید ٹیکس نظام اور عالمی تعاون پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، یکم اکتوبر، 2026 (وام) -- فیڈرل ٹیکس اتھارٹی ایف ٹی اے نے بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں منعقدہ برکس ٹیکس ماہرین اور ٹیکس سربراہان اجلاس 2026 میں شرکت کی، جہاں دس برکس ٹیکس اداروں کے سربراہان اور ماہرین نے جدید ٹیکس نظام، نئے چیلنجز اور بین الاقوامی تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
اماراتی وفد کی قیادت فیڈرل ٹیکس اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل عبدالعزیز الملا نے کی، جبکہ وفد میں اتھارٹی کی پالیسی ایڈوائزر سیدہ قدومی عثمان اور بین الاقوامی تعلقات کی سینئر تجزیہ کار میرا قاسم بھی شامل تھیں۔
بھارتی وزارت خزانہ کے سنٹرل بورڈ آف ڈائریکٹ ٹیکسز کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں برکس ممالک کے ٹیکس اداروں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر توجہ دی گئی۔ اس دوران ٹیکنالوجی، ٹیکس انتظامیہ اور انسانی وسائل سمیت اہم شعبوں میں تجربات اور بہترین طریقہ کار کا تبادلہ کیا گیا۔
اسی تناظر میں عبدالعزیز الملا نے کہا کہ تیزی سے بدلتی اقتصادی اور ٹیکنالوجی صورتحال میں جدید اور مؤثر ٹیکس نظام کی ترقی کے لیے بین الاقوامی تعاون اور تجربات کا تبادلہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ برکس کے ورکنگ گروپس اور اس نوعیت کے اجلاس مختلف ممالک کو مشترکہ چیلنجز کا جائزہ لینے اور ان کے عملی حل تلاش کرنے کا مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ فیڈرل ٹیکس اتھارٹی دنیا بھر کے ٹیکس اداروں کے ساتھ علم اور مہارت کے تبادلے کو خصوصی اہمیت دیتی ہے، جبکہ برکس اجلاس میں شرکت سے مختلف تجربات سے سیکھنے اور ایسے نئے طریقوں کا جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے جو ٹیکس انتظامیہ کی کارکردگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔
عبدالعزیز الملا نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات ایک مؤثر، شفاف اور ٹیکنالوجی سے مربوط ٹیکس نظام کو مسلسل ترقی دے رہا ہے، جو اقتصادی نمو میں معاون ہونے کے ساتھ صارفین کے تجربے کو بھی بہتر بناتا ہے۔ ان کے مطابق عالمی شراکت داری اور پیشہ ورانہ روابط کو مضبوط بنانا ایسے ٹیکس نظام کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرے گا جو مستقبل کی اقتصادی اور ٹیکنالوجی تبدیلیوں سے مؤثر طور پر ہم آہنگ ہو سکے۔