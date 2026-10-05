فلائی دبئی پروازوں کی عارضی معطلی کے بعد 7,479 مسافروں کی تل ابیب منتقلی مکمل

ابوظہبی، 5 اکتوبر، 2026 (وام) -- جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی جی سی اے اے نے فلائی دبئی کی تل ابیب کے لیے پروازوں کی عارضی معطلی کے بعد مسافروں کی منتقلی کا عمل مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جمعہ 2 اکتوبر سے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بن گوریون ایئرپورٹ تک مجموعی طور پر 37 پروازیں چلائی گئیں، جن کے ذریعے 7,479 مسافروں کو منتقل کیا گیا۔
متاثرہ مسافروں کو سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے متعلقہ اماراتی حکام نے اسرائیلی فضائی کمپنیوں کو دبئی کے لیے پروازیں چلانے کی اجازت دی، جبکہ اتحاد ایئرویز کی پروازیں بھی جاری رہیں۔ یہ انتظام فلائی دبئی کی معمول کی پروازوں کی عارضی معطلی کے متبادل کے طور پر کیا گیا۔
جی سی اے اے کے مطابق متاثرہ پروازوں کے باعث سفر مکمل نہ کر سکنے والے تمام مسافروں کی واپسی کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور وہ اپنی منزلوں تک پہنچ گئے ہیں۔
اتھارٹی نے بتایا کہ اتحاد ایئرویز اپنی طے شدہ پروازوں کے مطابق تل ابیب کے لیے سروس جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے مسافروں کے لیے مزید سفری آپشنز دستیاب ہیں۔
جی سی اے اے فضائی آمدورفت اور مسافروں کی سہولت برقرار رکھنے کے لیے متعلقہ حکام اور فضائی کمپنیوں کے ساتھ رابطہ جاری رکھے ہوئے ہے۔