کینیا میں ایبولا سے پہلی ہلاکت

نیروبی، 7 اکتوبر، 2026 (وام) -- کینیا کے وزیر صحت نے ملک میں ایبولا سے پہلی مصدقہ ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ متاثرہ کینیائی شہری جمہوریہ کانگو میں مقیم تھا اور گزشتہ ہفتے کے روز دارالحکومت نیروبی پہنچا تھا۔
وزیر صحت کے مطابق نیروبی پہنچنے کے بعد مریض کو تیز بخار اور جلد کے نیچے شدید خون بہنے سمیت مختلف علامات ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے بعض ادویات کے استعمال سے انفیکشن کی علامات عارضی طور پر واضح نہ ہو سکی ہوں، جس کے بعد مریض پیر کو انتقال کر گیا۔
حکام اس وقت مریض سے رابطے میں آنے والے تقریباً 28 افراد کا سراغ لگا رہے ہیں، جن میں اہل خانہ اور طبی عملہ بھی شامل ہے۔