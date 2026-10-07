علی النعیمی کی یوکرین تنازع کے پرامن حل سے متعلق آئی پی یو ٹاسک فورس اجلاس کی صدارت

اروشا، 7 اکتوبر، 2026 (وام) -- وفاقی قومی کونسل کے بین الپارلیمانی یونین آئی پی یو میں پارلیمانی ڈویژن کے سربراہ اور یوکرین جنگ کے پرامن حل سے متعلق آئی پی یو ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر علی راشد النعیمی نے تنزانیہ کے شہر اروشا میں یونین کی 153ویں جنرل اسمبلی کے دوران ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کی۔
اجلاس میں روس-یوکرین تنازع کی تازہ پیش رفت اور پرامن حل کے لیے مکالمے کو آگے بڑھانے سے متعلق ٹاسک فورس کے عملی منصوبے کا جائزہ لیا گیا۔
ڈاکٹر علی راشد النعیمی نے کہا کہ ٹاسک فورس کا قیام امن اور مکالمے کے فروغ کے لیے آئی پی یو کے عزم کی عکاسی کرتا ہے اور تنازعات کے حل میں پارلیمانی سفارت کاری کے اہم کردار کو اجاگر کرتا ہے۔
اسی سلسلے میں ٹاسک فورس نے یوکرین اور روسی فیڈریشن کے پارلیمانی وفود کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں بھی کیں، جن میں دونوں فریقوں کے مؤقف سنے گئے، تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پارلیمانی مکالمے کے ذریعے امن کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔