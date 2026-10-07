خلیجی ممالک کے پبلک سکیورٹی سربراہان کا اجلاس، مشترکہ سکیورٹی تعاون پر غور

ریاض، 7 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے خلیج تعاون کونسل جی سی سی کے رکن ممالک کے پبلک سکیورٹی ڈائریکٹرز کے ساتویں اجلاس میں شرکت کی، جو ریاض میں جی سی سی جنرل سیکریٹریٹ کے صدر دفتر میں منعقد ہوا۔
اماراتی وزارت داخلہ کے وفد کی قیادت اسسٹنٹ انڈر سیکریٹری برائے سکیورٹی امور بریگیڈیئر سعید بن طویر السویدی نے کی۔ اجلاس میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد سکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مشترکہ سکیورٹی کمیٹیوں کی سفارشات اور نتائج کا جائزہ لیتے ہوئے ان پر عملدرآمد کے طریقوں پر غور کیا گیا۔
اس موقع پر جی سی سی وزرائے داخلہ کے 42ویں اجلاس کے فیصلوں کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ سیکریٹریٹ برائے سکیورٹی امور کی نگرانی میں جاری اہم سکیورٹی منصوبوں اور اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔