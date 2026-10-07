برطانیہ اور امارات باہمی سرمایہ کاری بڑھانے، معاہدوں کو عملی شکل دینے کے خواہاں: لیڈی میئر سٹی آف لندن

ابوظہبی، 7 اکتوبر، 2026 (وام) -- سٹی آف لندن کی لیڈی میئر ڈیم سوزن لینگلی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور برطانیہ باہمی سرمایہ کاری کے دائرے کو وسیع کرنے اور موجودہ معاہدوں و مفاہمتوں کو ٹھوس سرمایہ کاری، شراکت داریوں اور عملی منصوبوں میں تبدیل کرنے پر توجہ دے رہے ہیں، جبکہ اقتصادی ترقی دونوں ممالک کا مشترکہ ہدف ہے۔
انویسٹوپیا برج 2026 کے موقع پر امارات نیوز ایجنسی وام سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے ہمراہ آنے والا برطانوی کاروباری وفد امارات اور برطانیہ میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے رہا ہے تاکہ دونوں ممالک کی معیشتوں میں دوطرفہ سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ مرحلے میں بنیادی توجہ اس بات پر ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان طے شدہ مفاہمتوں اور معاہدوں کو حقیقی سرمایہ کاری میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ اس ضمن میں انہوں نے مفاہمتی یادداشتوں اور متوقع آزاد تجارتی معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اب ان اقدامات کو عملی منصوبوں اور سرمایہ کاری کے بہاؤ میں بدلنا اہم ہے۔
ڈیم سوزن لینگلی نے بتایا کہ برطانیہ نے 'انویسٹ کنیکٹ' کے نام سے ایک نیا پلیٹ فارم متعارف کرایا ہے، جو انفراسٹرکچر کے سرمایہ کاری مواقع کو سرمایہ کاروں سے جوڑتا ہے۔ ان کے مطابق دونوں ممالک کے ہم خیال اثاثہ جاتی انتظامی اداروں کے درمیان شراکت داری بھی سرمایہ کو قابل عمل مواقع تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
انہوں نے 'اعتماد کے پل: امارات-برطانیہ شراکت داری میں سفارت کاری، سرمایہ اور ثقافت' کے عنوان سے پینل مباحثے میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کاری کے ساتھ سفارتی، ثقافتی اور عوامی روابط بھی دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کو مضبوط بنا رہے ہیں، جو طویل مدتی اقتصادی تعاون اور نئی سرمایہ کاری کے لیے اہم بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
امارات کے دورے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات اور باہمی اعتماد پر مبنی مضبوط شراکت داری قائم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لیڈی میئر کی حیثیت سے ان کی 12 ماہ کی مدت کے دوران یہ ان کا آخری سرکاری دورہ ہے اور انہیں خوشی ہے کہ یہ دورہ متحدہ عرب امارات کا ہے۔