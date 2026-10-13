ایج گروپ کا اماراتی وزارت دفاع، برازیلی فوج اور امبیل کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کا معاہدہ

ابوظہبی، 13 اکتوبر، 2026 (وام) -- ایج گروپ نے ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع، برازیلی فوج کی نمائندگی کرنے والے برازیلین آرمی جنرل اسٹاف ای ایم ای اور برازیل کی دفاعی کمپنی انڈسٹریا ڈی میٹیریل بیلیکو ڈو برازیل (امبیل) کے ساتھ ایک لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد امارات اور برازیل کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
یہ معاہدہ عسکری، آپریشنل، صنعتی، ٹیکنالوجی، تجارتی اور حکومتی شعبوں میں مستقبل کے مشترکہ اقدامات کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرے گا۔
نیا معاہدہ 2014 میں امارات اور برازیل کے درمیان دفاعی تعاون کے معاہدے اور 2019 میں خفیہ معلومات اور مواد کے تبادلے و باہمی تحفظ سے متعلق معاہدے کی بنیاد پر آگے بڑھایا گیا ہے۔ اس کے تحت برازیلی فوج کی ضروریات کے مطابق ممکنہ دفاعی حل پر بات چیت کی جائے گی، جو اس کے فورس ٹرانسفارمیشن 40 پروگرام اور برازیل کی دفاعی صنعتی بنیاد کو مضبوط بنانے کے اہداف سے ہم آہنگ ہوں گے۔
اس موقع پر ایج گروپ کے منیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر حمد المرر نے کہا کہ برازیل اپنی خودمختار دفاعی صلاحیتوں کو ترقی دے رہا ہے اور ایج اس عمل میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اماراتی وزارت دفاع، برازیلی فوج اور امبیل کو ابوظہبی میں ایک پلیٹ فارم پر لانے سے اس وژن کو عملی پروگراموں میں تبدیل کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایج اپنے دفاعی نظاموں اور مصنوعات، انجینئرنگ مہارت اور برازیل میں بڑھتی صنعتی موجودگی کو برازیلی فوج کی جدید کاری اور ملک کی دفاعی صنعتی بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرے گا۔
اس تعاون میں ہر فریق اپنی مخصوص صلاحیت فراہم کرے گا۔ اماراتی وزارت دفاع حکومتی اور دوطرفہ تعاون کو آگے بڑھائے گی، برازیلی فوج اپنی آپریشنل ضروریات اور جدید کاری کی ترجیحات پیش کرے گی، امبیل برازیل کی مقامی دفاعی صنعتی صلاحیتیں فراہم کرے گی، جبکہ ایج اپنے مربوط دفاعی پورٹ فولیو، سسٹمز کی مہارت اور برازیل میں صنعتی موجودگی کے ذریعے تعاون کرے گا۔