شیخ عبداللہ بن زاید اور انڈونیشی وزیر کا دوطرفہ تعلقات اور تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 13 اکتوبر 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے انڈونیشیا کے رابطہ وزیر برائے انسانی ترقی و ثقافت سوگیونو کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں دوطرفہ تعلقات اور انہیں دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات اور ان کی عوام کی خوشحالی و فلاح کے لیے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزرا نے متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے فریم ورک کے تحت تعلیم، معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔
گفتگو کے دوران عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے سوگیونو کو انڈونیشیا کا رابطہ وزیر برائے انسانی ترقی و ثقافت مقرر ہونے پر مبارکباد دی اور دونوں ممالک کے ممتاز تعلقات کو مزید ترقی دینے اور مضبوط بنانے کے لیے ان کے ساتھ کام جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔
دونوں فریقوں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال اور خیالات کا تبادلہ کیا۔