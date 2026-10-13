ابوظہبی سائیکلنگ کلب کا ’لافا‘ اقدام، نئے سائیکلسٹس کے لیے مفت ماہانہ رائیڈز

ابوظہبی، 13 اکتوبر، 2026 (وام) -- ابوظہبی سائیکلنگ کلب اے ڈی سی سی نے 'لافا' کے نام سے ایک نئے مفت کمیونٹی اقدام کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد نئے افراد کو سائیکلنگ کی جانب راغب کرنا اور انہیں محفوظ ماحول میں سائیکلنگ سیفٹی، آداب اور اسپورٹس نیوٹریشن کی بنیادی معلومات فراہم کرنا ہے۔
'رائیڈ سیف، رائیڈ اسمارٹ' کے سلوگن کے تحت شروع کیا گیا یہ اقدام ابوظہبی، الظفرہ ریجن اور العین میں ہر عمر اور قومیت کے ان افراد کے لیے ہے جو سائیکلنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ شرکت کے لیے پہلے سے سائیکلنگ کا تجربہ ضروری نہیں ہوگا۔
اقدام کے تحت ہر ماہ ایک سائیکلنگ رائیڈ منعقد کی جائے گی، جو باری باری ابوظہبی، الظفرہ اور العین میں ہوگی۔ رائیڈز نئے سائیکلسٹس کے لیے موزوں آسان رفتار سے ہوں گی، جبکہ شرکاء کو سائیکلنگ سیفٹی اور اسپورٹس نیوٹریشن سے متعلق مختصر آگاہی سیشنز بھی دیے جائیں گے۔ ہر رائیڈ میں انعامات اور تحائف بھی تقسیم کیے جائیں گے۔
پہلی رائیڈ اکتوبر 2026 کے اواخر میں الظفرہ ریجن کے مدینۃ زاید سائیکلنگ ٹریک پر منعقد ہوگی، جبکہ حتمی تاریخ اور وقت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔
اقدام کا مقصد نئے افراد کو سائیکلنگ سے متعارف کرانا، کمیونٹی کھیلوں میں شرکت بڑھانا اور مختلف ٹریکس پر رائیڈز کے ذریعے امارت ابوظہبی کے سائیکلنگ انفراسٹرکچر کو اجاگر کرنا بھی ہے۔
شرکاء کو ہیلمٹ کے استعمال، ہاتھ کے اشاروں اور گروپ رائیڈنگ کے قواعد سمیت بنیادی حفاظتی اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا، جبکہ جسمانی سرگرمی سے پہلے اور دوران مناسب غذا اور پانی کے استعمال کے بارے میں عملی رہنمائی بھی فراہم کی جائے گی۔
ابوظہبی سائیکلنگ کلب رائیڈز کے شیڈول، روٹس اور رجسٹریشن کے طریقہ کار سے متعلق معلومات اپنی سرکاری ویب سائٹ پر جاری کرے گا۔ تمام رائیڈز میں شرکت مفت ہوگی اور ہر رائیڈ کی مزید انتظامی تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔