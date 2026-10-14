شارجہ انویسٹمنٹ فورم 2026 میں مائیکروسافٹ یو اے ای اور جی42 کا انسانی قیادت، اے آئی ایجنٹس پر مبنی کاروباری ماڈل پر تبادلہ خیال

شارجہ، 14 اکتوبر، 2026 (وام) -- شارجہ انویسٹمنٹ فورم 2026 میں بتایا گیا کہ ابوظہبی کے ایک خودمختار سرمایہ کاری فنڈ میں سرمایہ کاری تجاویز کی جانچ کے لیے مصنوعی ذہانت استعمال کی جا رہی ہے، جہاں اے آئی کسی مجوزہ سرمایہ کاری کے خلاف متبادل دلائل پیش کرتی ہے، جبکہ انسانی ماہرین حتمی فیصلے سے قبل اس کے تجزیے کی جانچ کرتے ہیں۔
انسیپشن جی42 میں اے آئی پروڈکٹ ڈیلیوری کی سینئر نائب صدر ماریا سانچیز نے 'ایجنٹک اے آئی کے ذریعے موافقت پذیر معیشتوں کو تقویت' کے عنوان سے پینل مباحثے میں بتایا کہ اے آئی سرمایہ کاری ٹیموں کی تیار کردہ تجاویز کا مخالف نقطہ نظر پیش کرکے ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرتی ہے۔ انہوں نے متعلقہ فنڈ کا نام ظاہر نہیں کیا۔
سانچیز کے مطابق اے آئی کی سفارشات میں ممکنہ غلطیوں اور ڈیٹا کے استعمال کا انسانی ماہرین جائزہ لیتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کو خریداری کے عمل میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں یہ بجٹ کی جانچ، کام کے دائرہ کار کی تیاری اور جانچ کے معیار تجویز کرنے میں معاونت کرتی ہے، تاہم حتمی اختیار انسانی عملے کے پاس رہتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اداروں کو ابتدا میں کم خطرے والے کاموں سے اے آئی کا استعمال شروع کرنا چاہیے اور اعتماد بڑھنے کے ساتھ اس کا دائرہ وسیع کرنا چاہیے، جبکہ ہر مرحلے پر اے آئی ایجنٹس کے اقدامات کی نگرانی اور انسانی مداخلت کا ریکارڈ ضروری ہے۔
مائیکروسافٹ یو اے ای کی چیف سلوشنز آفیسر ریما سمعان کے مطابق کاروباری اداروں کو نئے ماڈلز کا انتظار کرنے کے بجائے موجودہ ضروریات کے مطابق اے آئی انفراسٹرکچر تیار کرکے عملی نفاذ شروع کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ملازمین کو اے آئی ایجنٹس کی نگرانی کے لیے فیصلہ سازی، ذمہ داری سونپنے اور قیادت کی مہارتیں درکار ہوں گی۔ انہوں نے اس ماڈل کو 'انسانی قیادت اور اے آئی ایجنٹس کے ذریعے آپریشن' قرار دیا، جس میں واضح حفاظتی ضوابط اور مضبوط قیادت بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔