عبداللہ بن زاید اور بھارتی وزیر خارجہ کے درمیان اسٹریٹجک دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 14 اکتوبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکر نے دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری اور جامع اقتصادی شراکت داری کے تحت دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
ابوظہبی میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں وزراء نے معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں جاری تعاون میں پیش رفت کا جائزہ لیا، جو دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات کی حمایت کر رہا ہے۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے ڈاکٹر جے شنکر کا خیرمقدم کرتے ہوئے امارات اور بھارت کے دیرینہ اور گہرے تعلقات کو اجاگر کیا اور مختلف شعبوں میں دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تعاون کو مزید فروغ دینے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔
دونوں وزراء نے خطے کی تازہ پیش رفت اور بدلتی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔