کوزنیفرو نے جیرو ڈیل وینیٹو میں تیسری پوزیشن سے پوڈیم یقینی بنایا

روم، 15 اکتوبر، 2026 (وام) -- یو اے ای ٹیم امارات-ایکس آر جی کے بینوا کوزنیفرو نے اٹلی میں ہونے والی جیرو ڈیل وینیٹو سائیکل ریس میں تیسری پوزیشن حاصل کرکے ٹیم کے لیے ایک اور پوڈیم فِنش یقینی بنائی۔
بدھ کو وِچینزا میں اختتام پذیر ہونے والی ریس میں جےکو ال اولا کے اطالوی سائیکلسٹ الیسینڈرو کووی نے 3 گھنٹے 35 منٹ 52 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ یونو-ایکس موبیلیٹی کے ناروے کے انتھون چارمگ دوسرے نمبر پر رہے۔
کوزنیفرو نے آخری چڑھائی پر بھرپور اسپرنٹ کے بعد تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ریس کے دوران ان کے ساتھی اور موجودہ عالمی چیمپئن برینڈن میک نلٹی نے اہم حکمت عملی اور ٹیم سپورٹ فراہم کی۔
ریس کے بعد کوزنیفرو نے کہا کہ پوڈیم پر اختتام خوش آئند ہے، تاہم ان کا ہدف فتح تھا۔ ان کے مطابق آخری چڑھائی پر مختلف حکمت عملی اختیار کی جاتی تو جیت کا امکان موجود تھا۔
انہوں نے ٹیم کی کارکردگی اور برینڈن میک نلٹی کی معاونت کو سراہتے ہوئے کہا کہ اتوار کو یورپ میں سیزن کی آخری ریس میں ٹیم ایک بار پھر فتح کے لیے میدان میں اترے گی۔