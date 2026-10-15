دبئی فیوچر فاؤنڈیشن کی چوتھے صنعتی انقلاب کے 100 عملی استعمال پر رپورٹ جاری

دبئی، 15 اکتوبر، 2026 (وام) -- دبئی فیوچر فاؤنڈیشن ڈی ایف ایف نے امارات سینٹر فار دی فورتھ انڈسٹریل ریولوشن یو اے ای C4IR کے ذریعے 'متحدہ عرب امارات میں چوتھا صنعتی انقلاب: 100 استعمال کی مثالیں' کے عنوان سے رپورٹ جاری کی ہے، جس میں ملک کی معیشت، سرکاری شعبے اور تعلیمی اداروں میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو اجاگر کیا گیا ہے۔
گلوبل فیوچر کونسلز کے سالانہ اجلاس کے دوران جاری ہونے والی رپورٹ میں 100 کیسز کو نو شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں اسمارٹ سٹیز، جدید مینوفیکچرنگ، توانائی، لاجسٹکس و نقل و حرکت، صحت و حیاتیاتی علوم، زرعی ٹیکنالوجی و غذائی تحفظ، فن ٹیک، خلائی شعبہ اور تخلیقی صنعتیں شامل ہیں۔
رپورٹ کے مطابق ان منصوبوں کی کامیابی میں معاون حکومتی پالیسیاں، لچکدار ریگولیٹری فریم ورک اور سرکاری و نجی شعبے، تعلیمی اداروں اور تحقیقی مراکز کے درمیان شراکت داری اہم رہی۔ 100 میں سے 60 سے زائد کیسز مختلف شعبوں کے باہمی تعاون سے تیار کیے گئے۔
دبئی فیوچر فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر خلفان جمعہ بالہول نے کہا کہ اصل اہمیت ٹیکنالوجی تک رسائی کی نہیں بلکہ اسے حقیقی اقتصادی اور سماجی قدر میں تبدیل کرنے کی ہے۔ ان کے مطابق یہ کیسز ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت، صنعت، محققین اور اختراع کار مل کر جدید ٹیکنالوجی کو تجرباتی مرحلے سے عملی استعمال تک کیسے پہنچا سکتے ہیں۔
رپورٹ میں شامل ہر کیس کا جائزہ چھ معیارات کی بنیاد پر لیا گیا، جن میں چوتھے صنعتی انقلاب سے مطابقت، امارات کے لیے اہمیت، پختگی، قابل پیمائش اثرات، دیگر مقامات پر قابل عمل ہونا اور ذمہ دارانہ استعمال شامل ہیں۔
رپورٹ میں 16 ٹیکنالوجیز کا احاطہ کیا گیا ہے، جن میں مصنوعی ذہانت، انٹرنیٹ آف تھنگز، بلاک چین، کلاؤڈ و ایج کمپیوٹنگ، سائبر سکیورٹی، ڈیجیٹل ٹوئنز، کوانٹم ٹیکنالوجی، روبوٹکس، خودکار نظام، ایڈیٹیو مینوفیکچرنگ، ڈرونز، جدید مواد، بائیوٹیکنالوجی، پریسیژن ایگریکلچر اور خلائی و زمینی مشاہداتی ڈیٹا شامل ہیں۔
رپورٹ کے مطابق زیادہ مؤثر نتائج وہاں سامنے آئے جہاں کسی واضح عملی مسئلے کے حل کے لیے متعدد ٹیکنالوجیز کو یکجا کیا گیا۔
رپورٹ حکومتوں، کمپنیوں، ریگولیٹرز اور محققین کے لیے عملی حوالہ فراہم کرتی ہے تاکہ وہ پالیسی، بنیادی ڈھانچے، شراکت داری اور مہارتوں کے مختلف امتزاج سے جدید ٹیکنالوجی کو پائیدار نتائج میں تبدیل کرنے کے تجربات سے استفادہ کر سکیں۔
یو اے ای C4IR اپریل 2019 میں اماراتی حکومت اور ورلڈ اکنامک فورم کی شراکت داری سے قائم کیا گیا تھا اور دبئی فیوچر فاؤنڈیشن کے تحت ٹیکنالوجی گورننس، پالیسی سازی اور ذمہ دارانہ استعمال پر کام کرتا ہے۔
یہ رپورٹ c4ir.ae/uae-100-use-cases/ پر دستیاب ہے۔