متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کا شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والے حملوں کے متاثرین کے حوالے سے سعودی بادشاہ سے تعزیت کا اظہار

ابوظہبی، 15 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو تعزیتی پیغام بھیجا، جس میں ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حملوں کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں اور زخمیوں پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔
عزت مآب نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی ہے۔
اس موقع پر، وائس پریذیڈنٹ، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم، اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے بھی سعودی بادشاہ کو تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں۔