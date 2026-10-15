اماراتی تعاون سے مصر کے کھجور کے شعبے میں نمایاں ترقی، برآمدات 16 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں

سیوا، 15 اکتوبر، 2026 (وام) -- مصر کی وزارت صنعت کے فوڈ اینڈ ایگرو انڈسٹریز ٹیکنالوجی سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور نویں مصری بین الاقوامی کھجور میلے کی آرگنائزنگ کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر امجد القاضی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے تعاون سے 2015 کے بعد مصر کے کھجور کے شعبے میں نمایاں تبدیلی آئی ہے، جس سے پیداوار، پراسیسنگ، پیکیجنگ اور برآمدی صلاحیت بہتر ہوئی ہے۔
سیوا نخلستان میں میلے کے موقع پر ایمریٹس نیوز ایجنسی، وام سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ خلیفہ انٹرنیشنل ایوارڈ فار ڈیٹ پام اینڈ ایگریکلچرل انوویشن کے ذریعے فراہم کیے گئے اماراتی تعاون نے کھجور کی کاشت سے لے کر پراسیسنگ اور برآمد تک پورے شعبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس شراکت داری کے تحت اقوام متحدہ کے ادارہ خوراک و زراعت کے تعاون سے مصر میں کھجور کے شعبے کی ترقی کے لیے پہلی قومی حکمت عملی بھی تیار کی گئی۔
ڈاکٹر القاضی کے مطابق مصر دنیا کی مجموعی کھجور پیداوار کا تقریباً 20 فیصد پیدا کرتا ہے، جبکہ 2025 میں ملک نے 60 سے زائد عالمی منڈیوں کو 16 کروڑ ڈالر مالیت کی کھجوریں برآمد کیں۔
انہوں نے بتایا کہ اماراتی تعاون کے تحت سیوا میں سرکاری کھجور فیکٹری اور نیو ویلی گورنریٹ کے ڈیٹس کمپلیکس کو جدید بنایا گیا، جبکہ بہاریہ نخلستان میں کھجوروں کے لیے کولڈ اسٹوریج کی سہولیات قائم کی گئیں۔
اسی طرح مصری پروڈیوسرز کو بین الاقوامی نمائشوں میں شرکت، مطالعاتی دوروں اور فارموں و فیکٹریوں کو عالمی معیار کی اسناد حاصل کرنے میں بھی معاونت فراہم کی گئی۔
ڈاکٹر القاضی نے کہا کہ ان اقدامات سے مصری کھجور کی مسابقتی صلاحیت بڑھی، نئی برآمدی منڈیاں کھلیں اور کھجور سے تیار مصنوعات کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے مطابق یہ پیش رفت پائیدار زرعی اور صنعتی ترقی کے فروغ میں امارات اور مصر کی شراکت داری کی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے۔
نویں مصری بین الاقوامی کھجور میلہ سیوا نخلستان میں 16 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ میلے کا انعقاد مصر کی وزارت صنعت، مرسیٰ مطروح گورنریٹ اور متحدہ عرب امارات کے خلیفہ انٹرنیشنل ایوارڈ فار ڈیٹ پام اینڈ ایگریکلچرل انوویشن کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے۔