نیشنل میڈیا اتھارٹی کا عالمی میڈیا کے ساتھ شراکت داری اور مکالمہ مضبوط بنانے پر زور

ابوظہبی، 15 اکتوبر، 2026 (وام) -- نیشنل میڈیا اتھارٹی کے چیئرمین عبداللہ بن محمد بن بطي الحامد نے بین الاقوامی میڈیا اداروں کے ساتھ کھلے مکالمے، شفافیت اور براہ راست رابطے کو اتھارٹی کی بنیادی ترجیحات قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صحافیوں کے سوالات اور تعمیری تنقید میڈیا کے شعبے کی ترقی اور باہمی اعتماد کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اتھارٹی عالمی میڈیا کے ساتھ نگران اور زیرِ نگرانی ادارے کے بجائے شراکت دار کی حیثیت سے تعلقات استوار کرنا چاہتی ہے، تاکہ متحدہ عرب امارات کے بارے میں زیادہ درست، جامع اور حقائق پر مبنی تصویر سامنے آسکے۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیشنل میڈیا اتھارٹی کے زیر اہتمام بین الاقوامی میڈیا نمائندوں کے ساتھ ایک مکالماتی نشست میں کیا، جس میں وفاقی قومی کونسل کی دفاع، داخلہ اور خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر علی راشد النعیمی نے بھی شرکت کی۔
نشست میں تیزی سے بدلتے عالمی میڈیا منظرنامے، امارات میں میڈیا کے مستقبل، ریگولیٹری پیش رفت، مصنوعی ذہانت، غلط معلومات کے تدارک اور صحافتی معیارات سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
الحامد نے کہا کہ مضبوط اور پیشہ ورانہ میڈیا کی بنیاد واضح اور براہ راست مکالمے پر ہوتی ہے اور متعلقہ فریقوں کے سامنے کی جانے والی تعمیری تنقید مسائل کے حل اور بہتری کے مواقع پیدا کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ نیشنل میڈیا اتھارٹی صحافیوں اور حقائق کے درمیان رکاوٹ نہیں بلکہ رابطے کا ذریعہ بننا چاہتی ہے۔ صحافیوں کو چیلنجز پر صرف دور سے تبصرہ کرنے کے بجائے ان پر بحث، سوال اور ممکنہ حل پیش کرنے کے عمل میں شریک ہونا چاہیے۔
الحامد نے زور دیا کہ ریگولیٹری اداروں اور میڈیا تنظیموں کے تعلقات باہمی اعتماد، سوال کرنے کی آزادی اور صحافیوں کے اداروں سے جواب طلب کرنے کے حق کے احترام پر قائم ہونے چاہئیں۔ ان کے مطابق شفافیت کا مطلب مشکل سوالات سے گریز نہیں بلکہ ان کا واضح اور ذمہ دارانہ جواب دینا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ نیشنل میڈیا اتھارٹی 'امارات میں صحافیوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے چارٹر' کی تیاری پر بھی کام کر رہی ہے۔ یہ چارٹر بدلتے میڈیا ماحول کے مطابق ایک اخلاقی اور پیشہ ورانہ فریم ورک فراہم کرے گا، صحافتی آزادی کے تحفظ اور میڈیا اداروں اور عوام کے درمیان اعتماد بڑھانے میں معاون ہوگا۔
انہوں نے واضح کیا کہ چارٹر قانون کا متبادل نہیں ہوگا بلکہ صحافیوں اور میڈیا اداروں کے لیے ایک پیشہ ورانہ حوالہ فراہم کرے گا، جس کا مقصد درستگی، دیانت داری اور ذمہ داری کے اصولوں کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
الحامد نے کہا کہ امارات عالمی میڈیا میں تیز رفتار تبدیلیوں کے مطابق اپنے ریگولیٹری اور میڈیا ماحول کو مسلسل ترقی دے رہا ہے اور نیشنل میڈیا اتھارٹی ایک مسابقتی، کھلا، اختراعی اور ذمہ دار میڈیا نظام قائم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔
اس موقع پر وفاقی قومی کونسل کی دفاع، داخلہ اور خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر علی راشد النعیمی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات ملک میں کام کرنے والے بین الاقوامی نامہ نگاروں اور میڈیا اداروں کو شراکت دار اور معاشرے کا حصہ سمجھتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ امارات سے متعلق رپورٹنگ میں ملک کے منفرد ترقیاتی تجربے، انسانوں پر سرمایہ کاری اور مختلف قومیتوں، مذاہب اور ثقافتوں کے احترام اور بقائے باہمی کی اقدار کو سمجھنا ضروری ہے۔
ڈاکٹر النعیمی کے مطابق امارات کو صرف خطے کے بحرانوں اور تنازعات کے تناظر میں دیکھنا یا اس کے منفرد تجربے کو نظرانداز کرنا ایسے نتائج کا باعث بن سکتا ہے جو زمینی حقائق کی مکمل عکاسی نہ کریں۔
انہوں نے بین الاقوامی میڈیا اداروں پر زور دیا کہ وہ امارات کے تجربے کی منصفانہ کوریج کریں اور بقائے باہمی، انسانی وقار کے احترام اور محفوظ معاشرے کی تشکیل میں اس کی کامیابیوں کو بھی مدنظر رکھیں۔
نشست کے دوران میڈیا نمائندوں نے اتھارٹی کے ریگولیٹری کردار، میڈیا کے مستقبل، قانونی اور ضابطہ جاتی پیش رفت، صحافتی معیارات، مصنوعی ذہانت، غلط معلومات اور جعلی مواد سے نمٹنے کے طریقوں پر سوالات اٹھائے۔
بین الاقوامی میڈیا نمائندوں نے نشست کے کھلے اور شفاف انداز کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے مکالمے امارات کے بارے میں بہتر تفہیم اور معلومات کے تبادلے، درست حقائق اور باہمی احترام پر مبنی پیشہ ورانہ تعلقات کو فروغ دینے میں مدد دیتے ہیں۔
یہ نشست بین الاقوامی میڈیا اداروں کے ساتھ ادارہ جاتی رابطے مضبوط بنانے، ان کے نقطہ نظر اور چیلنجز کو سمجھنے اور امارات میں ایک مسابقتی، کھلا اور ذمہ دار میڈیا ماحول تشکیل دینے کے لیے نیشنل میڈیا اتھارٹی کی کوششوں کا حصہ تھی۔