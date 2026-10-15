ایف این سی وفد کی خلیجی-یورپی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں شرکت

برسلز، 15 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی وفاقی قومی کونسل، ایف این سی کے وفد نے جمعرات کو برسلز میں خلیجی-یورپی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی، جس میں خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) کے رکن ممالک کے قانون ساز اداروں کے نمائندے شریک ہوئے۔
اجلاس کا انعقاد 16 اکتوبر کو برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کے صدر دفتر میں ہونے والے خلیجی ممالک کی شوریٰ، نمائندگان اور قومی اسمبلیوں کے سربراہان اور یورپی پارلیمنٹ کے دوسرے مشترکہ اجلاس کی تیاری اور رابطہ کاری کے سلسلے میں کیا گیا۔
کمیٹی نے مشترکہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل اہم موضوعات کا جائزہ لیا اور خلیجی-یورپی اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط بنانے، اقتصادی و تجارتی تعاون کو وسعت دینے اور خلیجی خطے میں سلامتی و استحکام سے متعلق چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا۔
شرکاء نے آبنائے ہرمز اور بحیرہ احمر میں بحری سلامتی اور اس کے علاقائی امن و استحکام اور بین الاقوامی تجارت پر اثرات پر بھی گفتگو کی۔
اجلاس میں خلیجی اور یورپی پارلیمانوں کے درمیان تعاون بڑھانے اور مکالمے، باہمی تفہیم اور تجربات کے تبادلے کے فروغ میں پارلیمانی سفارت کاری کے کردار کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔
کمیٹی نے دوسرے مشترکہ اجلاس کے اختتام پر جاری کیے جانے والے متوقع مشترکہ بیان کے مسودے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔