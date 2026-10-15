شیخ عبداللہ بن زاید سے کینیڈا کی وزیر خارجہ کی ملاقات

ابوظہبی، 15 اکتوبر 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے دوطرفہ تعلقات، مشترکہ تعاون کے شعبوں اور باہمی مفادات کے حصول کے لیے انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں جانب سے معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، جدید ٹیکنالوجی اور جدت سمیت ان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع کا بھی جائزہ لیا گیا جو دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات کی حمایت کرتے ہیں۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے انیتا آنند کے دورے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کے تعلقات مختلف شعبوں میں مسلسل فروغ پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک اپنے ترقیاتی وژن کی حمایت اور عوام کی خوشحالی و فلاح کے لیے تعاون اور شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے مشترکہ عزم رکھتے ہیں۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید اور کینیڈا کی وزیر خارجہ نے خطے کی تازہ پیش رفت اور علاقائی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور ان امور پر خیالات کا تبادلہ کیا۔
ملاقات میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریم بنت ابراہیم الہاشمی نے بھی شرکت کی۔