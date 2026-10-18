مشرق وسطیٰ و شمالی افریقہ کی پہلی 6G سمٹ کل ابوظہبی میں شروع ہوگی

ابوظہبی، 18 اکتوبر، 2026 (وام) -- مصنوعی ذہانت کے دور میں 6G سمٹ کل ابوظہبی میں شروع ہوگی۔ یہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں اپنی نوعیت کی پہلی سمٹ ہے۔
ٹیلی کمیونیکیشنز اینڈ ڈیجیٹل گورنمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (TDRA) کے زیر اہتمام دو روزہ سمٹ میں ریگولیٹری اداروں، ٹیکنالوجی کے شعبے اور بین الاقوامی تعلیمی و تحقیقی اداروں کے نمایاں نمائندے شرکت کریں گے۔
سمٹ آئندہ نسل کی ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز سے متعلق تکنیکی اور ریگولیٹری ترجیحات پر تبادلہ خیال کے لیے ایک علاقائی پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔
سمٹ ایسے وقت میں منعقد ہو رہی ہے جب 6G ٹیکنالوجی کی تیاریوں میں تیزی آرہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی 5G اور 5G-ایڈوانسڈ نیٹ ورکس میں نمایاں پیش رفت مستقبل کی ٹیکنالوجیز کی جانب منتقلی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کر رہی ہے۔
یہ سمٹ نیٹ ورک ڈیزائن اور انتظام میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے کردار اور 6G سے متعلق عالمی تکنیکی معیارات اور وضاحتیں تیار کرنے کی کوششوں میں تیزی کے تناظر میں بھی اہمیت رکھتی ہے۔