شیخ عبداللہ بن زاید اور قطری وزیراعظم و وزیر خارجہ کی علاقائی پیش رفت پر ٹیلی فونک گفتگو

ابوظہبی، 18 اکتوبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور قطر کے وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران خطے کی تازہ ترین پیش رفت اور علاقائی سلامتی و استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور قطر کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کا بھی جائزہ لیا اور باہمی مفادات کے فروغ اور دونوں ممالک کی عوام کی خوشحالی کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر گفتگو کی۔