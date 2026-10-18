امارات کے پانچ امدادی قافلے 789 ٹن سامان کے ساتھ غزہ پہنچ گئے

غزہ، 18 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے پانچ انسانی ہمدردی امدادی قافلے رواں ہفتے 60 ٹرکوں کے ذریعے 789 ٹن خوراک اور پناہ گاہوں سے متعلق سامان لے کر غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے۔ یہ امداد آپریشن الفارس الشهم 3 کے تحت فلسطینی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے اور ان کی معاونت کے لیے جاری اماراتی کوششوں کا حصہ ہے۔
یہ امدادی سامان غزہ میں متاثرہ افراد کی خوراک اور رہائش کی ضروریات پوری کرنے، انسانی ہمدردی کی کارروائیوں کو تقویت دینے اور ان کی مشکلات میں کمی لانے میں مدد دے گا۔
تازہ امدادی کھیپ کے بعد آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے آغاز سے اب تک غزہ میں داخل ہونے والے امدادی ٹرکوں کی مجموعی تعداد 14,579 ہوگئی ہے، جن کے ذریعے مجموعی طور پر 138,030 ٹن انسانی ہمدردی کی امداد پہنچائی جا چکی ہے۔
آپریشن کی ٹیم مصر کے شہر العریش میں قائم امارات ہیومینیٹیرین ایڈ لاجسٹکس سینٹر کے ذریعے امدادی قافلوں کی تیاری کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں امدادی سامان وصول کرنے، اس کی درجہ بندی اور تیاری کے بعد اسے غزہ روانہ کیا جاتا ہے تاکہ ضرورت مند افراد تک امداد کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔