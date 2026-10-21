عبداللہ بن زاید اور اطالوی نائب وزیراعظم کی ٹیلی فون پر علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر گفتگو

ابوظہبی، 21 اکتوبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور اٹلی کے نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون انتونیو تاجانی نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران متحدہ عرب امارات اور اٹلی کے دوطرفہ تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کا جائزہ لیا اور دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات اور پائیدار اقتصادی خوشحالی کے اہداف کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزراء نے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور علاقائی و عالمی سطح پر سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی۔