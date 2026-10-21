شیخ عبداللہ بن زاید اور عراقی وزیر خارجہ کا علاقائی پیش رفت اور دوطرفہ تعاون پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 21 اکتوبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور عراق کے نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ ڈاکٹر فواد حسین نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران خطے کی تازہ ترین پیش رفت، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور علاقائی سلامتی و استحکام کو مضبوط بنانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزراء نے متحدہ عرب امارات اور عراق کے برادرانہ تعلقات سے متعلق باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا بھی جائزہ لیا اور دونوں ممالک کی عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر گفتگو کی۔