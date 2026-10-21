متحدہ عرب امارات نے باضابطہ طور پر لانا نصیبہ کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے نامزد کردیا

ابوظہبی، 21 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے وزیر مملکت لانا زکی نسیبہ کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے عہدے کے لیے باضابطہ طور پر امیدوار نامزد کیا ہے۔
متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آئندہ سیکریٹری جنرل کے انتخاب اور تقرری کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے صدور کو خط کے ذریعے ان کی نامزدگی پیش کی ہے۔
نامزدگی کے خط میں امارات کے صدر نے اقوام متحدہ کے امور میں لانا نسیبہ کے وسیع تجربے، عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں ان کی بصیرت اور تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔
لانا نسیبہ 2013 سے 2024 تک اقوام متحدہ میں متحدہ عرب امارات کی مستقل نمائندہ رہیں۔ اس دوران انہوں نے جنرل اسمبلی کی نائب صدر، اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خواتین کے ایگزیکٹو بورڈ کی صدر اور جنرل اسمبلی کی فعالیت و سلامتی کونسل میں اصلاحات سے متعلق عمل کی شریک چیئر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔
امارات کی 2022-2023 کی سلامتی کونسل کی رکنیت کے دوران انہوں نے دو مرتبہ کونسل کی صدارت بھی کی۔ ان کے کام کا دائرہ امن و سلامتی، انسانی ہمدردی کی کارروائیوں، پائیدار ترقی، موسمیاتی تبدیلی سے متعلق سلامتی کے خطرات، خواتین کے امور اور کثیرالجہتی نظام میں اصلاحات تک پھیلا ہوا ہے۔
سلامتی کونسل امیدواروں پر غیر رسمی رائے شماری کے سلسلے کے ذریعے غور کر رہی ہے، جس کا تازہ ترین مرحلہ 16 اکتوبر کو ہوا۔
اقوام متحدہ کے منشور کے تحت سیکریٹری جنرل کی تقرری سلامتی کونسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی کرتی ہے۔ انتخابی عمل آئندہ ہفتوں میں جاری رہے گا، جبکہ منتخب سیکریٹری جنرل جنوری 2027 سے عہدہ سنبھالیں گے۔