متحدہ عرب امارات کے صدر سے ایشین گیمز میں تمغے جیتنے والی قومی جیو جِتسو ٹیم کے ارکان کی ملاقات

ابوظہبی، 22 اکتوبر 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جاپان میں منعقدہ 20ویں ایشین گیمز آئچی-ناگویا 2026 میں تمغے جیتنے والی متحدہ عرب امارات کی جیو جِتسو ٹیم کے ارکان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ٹیم کے تکنیکی اور انتظامی عملے کے ارکان بھی موجود تھے۔
عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے ٹیم کے ارکان کو ان کی کامیابی پر مبارکباد دی اور کہا کہ یہ کامیابی کھلاڑیوں، کوچز اور انتظامی عملے کی مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ایشین گیمز میں ملک کی نمائندگی کے دوران اماراتی کھلاڑیوں کے عزم اور ثابت قدمی کو بھی سراہا۔
صدر امارات نے کہا کہ ملک کھیلوں کے شعبے کو خصوصی اہمیت دیتا ہے اور اس کی ترقی کے لیے مسلسل معاونت فراہم کر رہا ہے، تاکہ عالمی سطح پر متحدہ عرب امارات کی حیثیت کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ جیو جِتسو ٹیم کی یہ کامیابی متحدہ عرب امارات کے مختلف کھیلوں میں مزید کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنے گی۔
متحدہ عرب امارات کی جیو جِتسو ٹیم کے ارکان نے اپنی کامیابی پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عزت مآب شیخ محمد بن زاید کی حمایت اور حوصلہ افزائی انہیں بین الاقوامی کھیلوں کے مقابلوں میں متحدہ عرب امارات کی نمائندگی کرتے ہوئے مزید کامیابیاں حاصل کرنے کی بھرپور تحریک دیتی ہے۔