آئی ایم ایف کی 2027 میں اماراتی معیشت کی شرح نمو 7.7 فیصد رہنے کی پیش گوئی

دبئی، 22 اکتوبر، 2026 (وام) -- بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) نے پیش گوئی کی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی معیشت 2027 میں 7.7 فیصد کی شرح سے ترقی کرے گی، جو گزشتہ اپریل کی پیش گوئی سے 2.4 فیصد پوائنٹس زیادہ ہے۔
یہ پیش گوئی دبئی انٹرنیشنل فنانشل سینٹر (ڈی آئی ایف سی) اور آئی ایم ایف کے تعاون سے ’’چیلنجز کے مقابل لچک: مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے مختلف اقتصادی امکانات‘‘ کے موضوع پر منعقدہ پریس کانفرنس میں سامنے آئی۔
آئی ایم ایف کے مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے شعبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جہاد ازعور نے اکتوبر 2026 کی علاقائی اقتصادی آؤٹ لک رپورٹ کے اہم نکات پیش کیے۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ امارات کے مضبوط مالی ذخائر، جدید بنیادی ڈھانچہ اور اقتصادی و تکنیکی صلاحیتیں اسے مستقبل کے ترقیاتی مواقع سے فائدہ اٹھانے اور علاقائی و عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مضبوط پوزیشن فراہم کرتی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق مضبوط مالی گنجائش حکومت کو ضرورت کے وقت اقتصادی سرگرمیوں کی معاونت کے لیے مالی پالیسی استعمال کرنے کی صلاحیت دیتی ہے، جبکہ درمیانی مدت میں مالی استحکام برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ بنیادی ڈھانچے، سپلائی چین کی کارکردگی اور کاروباری تسلسل میں سرمایہ کاری کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔
ڈاکٹر جہاد ازعور نے کہا کہ خطے کی معیشتوں نے حالیہ برسوں میں پیدا ہونے والے بحرانوں سے نمٹنے میں لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور کووڈ-19 کے دوران اپنائی گئی پالیسیوں سے حاصل تجربے نے اقتصادی سرگرمی برقرار رکھنے، متاثرہ شعبوں کی معاونت اور بحالی کی رفتار تیز کرنے میں مدد دی۔
انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات مصنوعی ذہانت میں سابقہ سرمایہ کاری، جدید بنیادی ڈھانچے اور تکنیکی صلاحیتوں کے باعث اس شعبے میں تیز رفتار عالمی پیش رفت سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہترین پوزیشن رکھنے والے ممالک میں شامل ہے۔
ان کے مطابق مصنوعی ذہانت میں مسلسل سرمایہ کاری امارات کی سالانہ اقتصادی شرح نمو میں تقریباً 0.5 فیصد پوائنٹ کا اضافہ کر سکتی ہے۔
رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا کہ مصنوعی ذہانت کے استعمال سے درمیانی مدت میں مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کی سالانہ اقتصادی شرح نمو میں 0.1 سے 0.6 فیصد پوائنٹس تک اضافہ ہوسکتا ہے، تاہم اس کا انحصار مختلف ممالک کی تیاری اور جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی صلاحیت پر ہوگا۔
آئی ایم ایف نے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے، انسانی سرمائے، مہارتوں کی تربیت اور اختراعی نظام میں سرمایہ کاری جاری رکھنے کے ساتھ عالمی منڈیوں کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی قابل برآمد خدمات تیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
مہنگائی کے حوالے سے رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی کہ خلیج تعاون کونسل کے ممالک میں اوسط مہنگائی 2027 میں کم ہوکر 2.4 فیصد اور 2028 کے بعد تقریباً 2 فیصد رہنے کی توقع ہے، جس میں اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور مالی نظم و ضبط اہم کردار ادا کریں گے۔
رپورٹ میں برآمدات اور منڈیوں میں تنوع، متبادل تجارتی راستوں کی ترقی، مضبوط اقتصادی انضمام اور ٹرانسپورٹ و لاجسٹکس کے بنیادی ڈھانچے کو بیرونی اقتصادی جھٹکوں سے نمٹنے کے لیے اہم قرار دیا گیا۔
آئی ایم ایف نے تعلیم، مہارتوں کی ترقی، لیبر مارکیٹ میں لچک، ساختی اصلاحات، سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری اور نجی شعبے کے وسیع کردار کو بھی پیداواری صلاحیت اور اقتصادی تنوع کے فروغ کے لیے ضروری قرار دیا۔
رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف نے 2020 سے اب تک مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے ممالک کے لیے تقریباً 48 ارب ڈالر کی مالی معاونت کی منظوری دی، جبکہ مالی سال 2026 کے دوران 31 ممالک میں 437 تکنیکی معاونت اور استعداد کار بڑھانے کے منصوبے مکمل کیے گئے۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ عالمی تکنیکی تبدیلیوں سے فائدہ اٹھانا، تجارتی انضمام کو مضبوط بنانا اور اقتصادی سرگرمیوں میں تنوع خطے کے ممالک کے لیے پیداواری صلاحیت اور سرمایہ کاری بڑھانے اور پائیدار ترقی کی مضبوط بنیاد قائم کرنے کے نئے مواقع پیدا کرے گا۔