شیخ عبداللہ بن زاید اور برونائی کے وزیر خارجہ کا دوطرفہ تعلقات پر ٹیلی فونک تبادلہ خیال

ابوظہبی، 26 اکتوبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور برونائی دارالسلام کے وزیر خارجہ شہزادہ عبدالمتین نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزراء نے بالخصوص اقتصادی اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کے مواقع کا جائزہ لیا، جو مشترکہ مفادات کے فروغ اور دونوں ممالک کی عوام کی خوشحالی میں معاون ثابت ہوسکتے ہیں۔
بات چیت کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور پر بھی گفتگو ہوئی اور فریقین نے ان سے متعلق خیالات کا تبادلہ کیا۔