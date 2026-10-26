شیخ شخبوط بن نہیان اور یوگنڈا کے وزیر خارجہ کا دوطرفہ تعاون اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 26 اکتوبر، 2026 (وام) -- وزیر مملکت شیخ شخبوط بن نہیان النہیان نے ابوظہبی میں وزارت خارجہ کے صدر دفتر میں جمہوریہ یوگنڈا کے وزیر خارجہ اڈونیا ایباری سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے متحدہ عرب امارات اور یوگنڈا کے دوطرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور باہمی مفادات کے فروغ کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات میں باہمی دلچسپی کے علاقائی و بین الاقوامی امور کے ساتھ تازہ ترین علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔
شیخ شخبوط بن نہیان النہیان نے یوگنڈا کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے اور دوطرفہ شراکت داری کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے امارات کے عزم کا اعادہ کیا، تاکہ دونوں ممالک اور ان کی عوام کی ترقی و خوشحالی میں معاونت کی جاسکے۔