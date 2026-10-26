ایڈیکس 2026 میں افغانستان واپس آنے والوں کے لیے متحدہ عرب امارات کی امدادی ایجنسی کی 30 لاکھ ڈالر معاونت کا اعلان

ابوظہبی، 26 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی امدادی ایجنسی نے افغانستان واپس آنے والے افراد، خصوصاً خواتین اور بچوں کے تحفظ اور دوبارہ آبادکاری میں معاونت کے لیے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین (یو این ایچ سی آر) کے ساتھ 30 لاکھ ڈالر کے تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
یہ معاہدہ 21 اور 22 اکتوبر کو جنیوا میں منعقدہ انسانی امداد اور آفات سے نمٹنے کی نمائش و کانفرنس ایڈیکس 2026 میں ایجنسی کی شرکت کے دوران طے پایا۔ اس کے تحت کابل، ہرات اور قندوز میں 2,950 افراد کے لیے مستقل اور موسمیاتی اثرات سے محفوظ رہائش فراہم کی جائے گی۔
یہ اقدام ابتدائی بحالی، بے گھر افراد اور واپس آنے والوں کے لیے پائیدار حل فراہم کرنے اور انسانی بحرانوں سے متاثرہ معاشروں کے استحکام کو مضبوط بنانے کی اماراتی کوششوں کا حصہ ہے۔
ایڈیکس 2026 میں اپنے خصوصی پویلین کے ذریعے متحدہ عرب امارات کی امدادی ایجنسی نے بیرونی امداد کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے نقطہ نظر اور نمایاں انسانی اقدامات کو اجاگر کیا، جن میں غزہ میں آپریشن 'الفارس الشهم 3' اور پناہ گزین خواتین کی معاشی و سماجی بااختیاری کے لیے شیخہ فاطمہ فنڈ فار ریفیوجی ویمن شامل ہیں۔
متحدہ عرب امارات کی امدادی ایجنسی کے چیئرمین ڈاکٹر طارق احمد العامری نے اپنے خطاب میں عالمی سطح پر انسانی اور ترقیاتی کردار جاری رکھنے کے اماراتی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی شراکت داری کو مضبوط بنانے، جدید مالیاتی ماڈلز تیار کرنے اور ایسے پائیدار حل میں سرمایہ کاری کی اہمیت پر زور دیا جو بحرانوں سے نمٹنے اور بحالی کے لیے معاشروں کی صلاحیت بڑھائیں۔
کانفرنس کے موقع پر ایجنسی نے انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس، عالمی ادارہ صحت، اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے آفات کے خطرات میں کمی سمیت متعدد بین الاقوامی اور اقوام متحدہ کے اداروں کے ساتھ دوطرفہ ملاقاتیں بھی کیں۔
ملاقاتوں میں تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری کے دائرہ کار کو وسیع کرنے، بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے، آفات کی پیش گوئی اور خطرات کم کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت اور ابھرتی ٹیکنالوجیز سے استفادہ کرنے اور ضرورت مند معاشروں کے لیے جدید حل تیار کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ایجنسی نے یو این ایچ سی آر کے تعاون سے 'بے دخلی کے بعد رہائش کے حل: عارضی پناہ سے بحالی اور انضمام تک' کے عنوان سے ایک گول میز اجلاس بھی منعقد کیا، جس میں عارضی پناہ سے پائیدار رہائشی حل کی جانب منتقلی اور پناہ گزینوں، بے گھر افراد اور میزبان معاشروں کے استحکام میں نجی شعبے اور عطیہ دہندگان کے کردار پر غور کیا گیا۔
ایڈیکس 2026 میں متحدہ عرب امارات کی امدادی ایجنسی کی شرکت بین الاقوامی انسانی فورمز میں امارات کی موجودگی مضبوط بنانے اور اپنے وعدوں کو ایسے عملی منصوبوں میں ڈھالنے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے جو بحران سے متاثرہ معاشروں کی زندگیوں میں بہتری اور پائیدار ترقی کے لیے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دیں۔