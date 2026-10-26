شیخ عبداللہ بن زاید اور مصری وزیر خارجہ کا دوطرفہ تعاون اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 26 اکتوبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور مصری تارکین وطن امور ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات اور دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
گفتگو میں مشترکہ مفادات کے فروغ اور دونوں ممالک کی عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔
دونوں وزراء نے خطے کی تازہ ترین پیش رفت اور موجودہ علاقائی صورتحال کا بھی جائزہ لیا۔