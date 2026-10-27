شارجہ ایگزیکٹو کونسل کے مساجد کے عملے اور نشے کے عادی افراد کی معاونت سے متعلق فیصلے جاری

شارجہ، 27 اکتوبر، 2026 (وام) -- شارجہ کے ولی عہد، نائب حکمران اور شارجہ ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمی نے منگل کو حکمران کے دفتر میں کونسل کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں شارجہ کے نائب حکمران اور ایگزیکٹو کونسل کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن احمد بن سلطان القاسمی بھی موجود تھے۔
اجلاس میں حکومتی کارکردگی، قانون سازی، عوامی خدمات کے معیار اور ادارہ جاتی کارکردگی کو بہتر بنانے سے متعلق متعدد امور کا جائزہ لیا گیا، جبکہ کونسل نے اس ضمن میں متعدد فیصلے بھی جاری کیے۔
سپریم کونسل کے رکن اور شارجہ کے حکمران عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی کی ہدایات کے مطابق مساجد کی مذہبی و سماجی حیثیت کو مضبوط بنانے، ان کی مناسب دیکھ بھال اور خدمات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کونسل نے امارت شارجہ میں ائمہ، مؤذنین اور خطباء کے نظامِ کار سے متعلق قرارداد جاری کی۔
قرارداد کا مقصد مساجد سے وابستہ عملے کے انتظامی اور قانونی فریم ورک کو مزید منظم کرنا، انتظامی کارکردگی بہتر بنانا اور ان کے فرائض و ذمہ داریوں کے مطابق شفافیت، وضاحت اور ملازمت کے استحکام کو فروغ دینا ہے۔
اس کے تحت ائمہ، مؤذنین اور خطباء کی تقرری اور معاہدوں کے ضوابط کے ساتھ جمعہ کے خطباء کی تقرری کے قواعد بھی متعین کیے گئے ہیں۔ قرارداد میں ان کے حقوق، ذمہ داریوں اور فرائض کے علاوہ کارکردگی کے جائزے، ترقی، انعامات اور تادیبی کارروائی کے طریقہ کار کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔
ان ضوابط کے ذریعے ذمہ داریوں کو واضح کرنے، ملازمین کے حقوق کے تحفظ اور کام کے ماحول میں انصاف و نظم و ضبط کو مضبوط بنانے کے ساتھ مساجد کے امور سے وابستہ عملے کی کارکردگی اور صلاحیتوں کو بہتر بنانے پر بھی توجہ دی گئی ہے۔
کونسل نے اس کے علاوہ نشے کے کیسز کے جائزے اور نشے کے عادی افراد کی معاونت کے پروگرام سے متعلق قرارداد بھی جاری کی۔ اس پروگرام کا مقصد نشے سے متعلق کیسز کے جائزے کو مؤثر بنانا، متاثرہ افراد کی معاونت اور نگرانی کے لیے مربوط نظام قائم کرنا اور مسلسل فالو اَپ، بروقت مداخلت اور متعلقہ اداروں کے باہمی تعاون کے ذریعے منشیات اور نفسیاتی اثرات کی حامل اشیا کے دوبارہ استعمال کے خطرے کو کم کرنا ہے۔
قرارداد کے تحت امارت میں ’’نشے کے کیسز کے جائزے اور معاونت کی کمیٹی‘‘ قائم کی جائے گی، جو شارجہ پولیس سے منسلک اور اس کی نگرانی میں کام کرے گی۔
کمیٹی کی سربراہی جنرل ڈیپارٹمنٹ آف کریمنل سکیورٹی اینڈ پورٹس کے ڈائریکٹر جنرل کریں گے، جبکہ اس میں انسداد منشیات و روک تھام، روک تھام و فالو اَپ، علاقائی پولیس اسٹیشنز، ادارہ جاتی سکیورٹی، کمیونٹی سکیورٹی اور قانونی امور کے محکموں کے ڈائریکٹرز شامل ہوں گے۔ شارجہ پولیس کے کمانڈر انچیف کے فیصلے کے تحت کسی دوسرے محکمے یا انتظامی یونٹ کا نمائندہ بھی کمیٹی میں شامل کیا جاسکے گا۔
قرارداد میں پروگرام سے متعلق الیکٹرانک نظام اور آلات، باقاعدہ ٹیسٹ، کمیٹی کی ذمہ داریوں، اجلاسوں، فیصلوں اور سفارشات، دورانیہ وار رپورٹس، ذیلی کمیٹیوں اور دیگر ضابطہ جاتی امور سے متعلق دفعات بھی شامل ہیں۔
اجلاس کے دوران کونسل نے شہر شارجہ میں 55ویں عید الاتحاد کی تقریبات کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ تقریبات کا مقصد اتحاد، قومی وابستگی اور وفاداری کی اقدار کو مضبوط بنانا اور امارت کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنا ہے۔
منصوبے کے تحت خاندانوں اور معاشرے کے مختلف طبقات کی شرکت کے ساتھ پیداواری خاندانوں اور چھوٹے کاروباری اداروں کو بھی اپنی مصنوعات پیش کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، جبکہ تقریبات میں قومی شناخت سے ہم آہنگ فنی اور بصری مواد بھی شامل ہوگا۔
شارجہ بھر میں تقریبات 19 نومبر سے 3 دسمبر تک جاری رہیں گی، جن میں سماجی و ثقافتی سرگرمیاں، ورثے سے متعلق پروگرام، موسیقی کی شامیں اور مختلف عمر کے افراد کے لیے فنی و تفریحی پروگرام شامل ہوں گے۔
تقریبات کی بصری شناخت اور تخلیقی ڈیزائن شارجہ کے نمایاں مقامات سے متاثر ہوگا، جو امارت کی منفرد ثقافتی شناخت اور اس کے ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان تعلق کو اجاگر کرے گا۔
اس کے ساتھ انٹرایکٹو پروگراموں کے ذریعے قومی ورثے کو جدید انداز میں پیش کیا جائے گا تاکہ نئی نسل کو امارات کی تاریخ اور اتحاد کی اقدار سے روشناس کرایا جاسکے اور قومی شناخت پر فخر کو مزید مضبوط بنایا جاسکے۔