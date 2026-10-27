شیخ عبداللہ بن زاید اور ازبک وزیر خارجہ کی دوطرفہ تعلقات، علاقائی و عالمی پیش رفت پر ٹیلی فونک گفتگو

ابوظہبی، 27 اکتوبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور جمہوریہ ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سعیدوف نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران متحدہ عرب امارات اور ازبکستان کے دوطرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
گفتگو میں دونوں ممالک کی مزید ترقی و خوشحالی کے مشترکہ اہداف کے لیے تعاون کو وسعت دینے کے مواقع کا بھی جائزہ لیا گیا۔
دونوں وزراء نے خطے کی تازہ ترین پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا۔