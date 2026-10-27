زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ایئر انڈیا ایکسپریس سے بھارت کے مزید 2 شہروں کے لیے فضائی رابطوں میں توسیع

ابوظہبی، 27 اکتوبر، 2026 (وام) -- ابوظہبی ایئرپورٹس نے زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے امرتسر کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی نئی پروازوں کے آغاز اور گوا کے لیے براہ راست سروس کی بحالی کا خیرمقدم کیا ہے۔ دونوں روٹس پر پروازیں 25 اکتوبر سے شروع ہوچکی ہیں جو ہفتے میں 3 بار چلائی جائیں گی۔
نئی پروازوں سے ابوظہبی اور بھارت کے درمیان فضائی رابطے مزید مضبوط ہوں گے۔ گزشتہ 12 ماہ کے دوران ایئر انڈیا ایکسپریس نے زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گوہاٹی، اندور، حیدرآباد، لکھنؤ، نوی ممبئی اور پونے کے لیے بھی پروازیں شروع کی ہیں۔
ایئر لائن اب ابوظہبی اور بھارت کے درمیان ہفتہ وار تقریباً 160 پروازیں چلا رہی ہے، جو امارات کو بھارت کے 17 شہروں سے براہ راست جوڑتی ہیں۔ ان میں بنگلورو، دہلی، کنور، کوچی، کوژیکوڈ، منگلورو، ممبئی، ترواننت پورم اور تروچیراپلی بھی شامل ہیں۔
امرتسر پنجاب کا ایک اہم ثقافتی اور تجارتی مرکز ہے، جبکہ گوا بھارت کے مقبول سیاحتی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ دونوں روٹس سے سیاحت، کاروباری سفر اور خاندان و دوستوں سے ملاقات کے لیے مزید سفری مواقع پیدا ہوں گے۔
اس موقع پر ابوظہبی ایئرپورٹس کے چیف کمرشل آفیسر کارسٹن نورلینڈ نے بھارت کو ابوظہبی کی اہم ترین منڈیوں میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ امرتسر کے لیے نئی سروس اور گوا کی پروازوں کی بحالی سے دونوں ممالک کے درمیان فضائی روابط مزید مضبوط ہوں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ نئی پروازوں سے مسافروں کے لیے سفری اختیارات وسیع ہوں گے، جبکہ زاید انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایئر انڈیا ایکسپریس کے ساتھ شراکت داری بھی مزید مستحکم ہوگی۔
ایئر انڈیا ایکسپریس کے چیئرمین اور ایئر انڈیا کے چیف کمرشل آفیسر نپن اگروال کے مطابق امرتسر کے لیے پروازوں کا آغاز اور گوا سروس کی بحالی کمپنی کے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی نیٹ ورک میں ابوظہبی کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ابوظہبی سے 6 نئے روٹس کے اضافے کے بعد یہ نئی خدمات بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان رابطوں کو مزید بہتر بنانے کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں اور دونوں ممالک کے سماجی، ثقافتی اور اقتصادی تعلقات کو بھی فروغ دیں گی۔