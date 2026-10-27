متحدہ عرب امارات کے صدر نے فلائی دبئی کے عملے کو آرڈر آف زاید دوم فرسٹ کلاس سے نوازا

ابوظہبی، 27 اکتوبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے ستمبر میں دورانِ پرواز پیش آنے والے واقعے میں مسافروں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے بہادری کا مظاہرہ کرنے والے فلائی دبئی کے عملے کے ارکان کو آرڈر آف زاید دوم فرسٹ کلاس سے نوازا ہے۔
آرڈر آف زاید دوم فرسٹ کلاس کے اعزازات دبئی کے ولی عہد، نائب وزیراعظم و وزیر دفاع عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے پیش کیے۔ انہوں نے واقعے کے دوران عملے کی پیشہ ورانہ ذمہ داری، بہادری اور فرض شناسی کو سراہا۔
فلائی دبئی کے عملے کے ارکان نے متحدہ عرب امارات کے صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آرڈر آف زاید دوم فرسٹ کلاس ملنے پر فخر کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ خدمت، لگن اور ذمہ داری کی اقدار کے اعتراف کی عکاسی کرتا ہے۔
تقریب میں صدارتی دیوان برائے ترقی و شہداء امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، دبئی سول ایوی ایشن اتھارٹی کے صدر، دبئی ایئرپورٹس کے چیئرمین اور ایمریٹس ایئرلائن و گروپ کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو عزت مآب شیخ احمد بن سعید المکتوم اور متعدد حکام نے شرکت کی۔