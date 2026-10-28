ابوظہبی کے ولی عہد اور کینیڈا کے وزیراعظم کی موجودگی میں جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے پر دستخط

اوٹاوا، کینیڈا، 28 اکتوبر 2026 (وام) -- ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان اور کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی نے متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے 'سیپا' پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے اقتصادی تعلقات میں ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے اور تجارت و سرمایہ کاری کے بہاؤ کو فروغ دینے کے لیے ایک جامع فریم ورک فراہم کرتا ہے۔
یہ معاہدہ ابوظہبی کے ولی عہد کے کینیڈا کے سرکاری دورے کے دوران طے پایا۔
متحدہ عرب امارات کی جانب سے وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی جبکہ کینیڈا کی جانب سے وزیر بین الاقوامی تجارت منیندر سدھو نے معاہدے پر دستخط کیے۔ تقریب میں دونوں ممالک کے وزرا، اعلیٰ حکام اور تجارتی و کاروباری شعبوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔
عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کے درمیان سیپا پر دستخط دونوں ممالک کے مضبوط دوطرفہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کینیڈا کے ساتھ طویل مدتی اقتصادی شراکت داری قائم کرنے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے تجارت اور سرمایہ کاری میں آسانی پیدا ہونے کے ساتھ دونوں ممالک میں نجی شعبے کی ترقی اور جدت کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید کے مطابق یہ معاہدہ باہمی تجارت کے فروغ، سرمایہ کاری میں اضافے اور ترجیحی شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس سے اقتصادی مواقع میں تنوع، دونوں معیشتوں کی مسابقتی صلاحیت میں اضافہ اور مشترکہ مفادات کے حصول میں مدد ملے گی۔
معاہدے کے تحت مختلف اشیا پر کسٹمز ڈیوٹیز میں کمی یا خاتمہ، منڈیوں تک بہتر رسائی، کسٹمز طریقہ کار میں آسانی، خدمات کی تجارت میں سہولت، سرمایہ کاری کے ماحول میں بہتری اور دونوں ممالک کی کاروباری برادریوں کے درمیان تعاون کے نئے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ یہ اقدامات توثیقی مراحل مکمل ہونے اور معاہدے کے نافذ العمل ہونے کے بعد مؤثر ہوں گے۔
سیپا پر دستخط ایسے وقت ہوئے ہیں جب متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کے اقتصادی تعلقات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان غیر تیل تجارت 2025 میں 5.9 ارب کینیڈین ڈالر، یعنی تقریباً 4.2 ارب امریکی ڈالر، تک پہنچ گئی، جو 2024 کے مقابلے میں 21 فیصد اور 2023 کے مقابلے میں 19 فیصد زیادہ ہے۔
2026 کی پہلی ششماہی میں دوطرفہ غیر تیل تجارت تقریباً 2.85 ارب کینیڈین ڈالر، یعنی 2.03 ارب امریکی ڈالر، رہی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 19 فیصد زیادہ ہے۔
کینیڈا براعظم امریکا میں متحدہ عرب امارات کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات کینیڈا کا سب سے بڑا عرب تجارتی شراکت دار ہے۔
یہ معاہدہ دونوں ممالک کی اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری کو بھی مزید مضبوط بنائے گا اور متحدہ عرب امارات و کینیڈا کے درمیان 70 ارب کینیڈین ڈالر، یعنی تقریباً 50 ارب امریکی ڈالر، مالیت کے سرمایہ کاری فریم ورک کی تکمیل کرے گا، جس کا اعلان نومبر 2025 میں کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی کے متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران کیا گیا تھا۔
اس سرمایہ کاری فریم ورک کا مقصد صاف توانائی، کان کنی، مصنوعی ذہانت، زرعی و غذائی شعبے، ہوا بازی، خلائی شعبے اور بنیادی ڈھانچے سمیت اہم شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو تیز کرنا ہے۔
توقع ہے کہ سیپا سے دونوں منڈیوں میں برآمد کنندگان، سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کے لیے نمایاں مواقع پیدا ہوں گے، سپلائی چینز کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی اور شمالی امریکا، مشرق وسطیٰ، افریقہ اور ایشیا کے درمیان تجارتی روابط میں اضافہ ہوگا۔
معاہدہ کاروباری اداروں کو زیادہ یقینی اور مستحکم ماحول فراہم کرنے کے ساتھ دو مسابقتی اور جدت پر مبنی معیشتوں تک بہتر رسائی بھی دے گا۔
جامع اقتصادی شراکت داری معاہدوں کا پروگرام متحدہ عرب امارات کے خارجہ تجارت کے ایجنڈے کا اہم ستون ہے۔ ستمبر 2021 میں آغاز کے بعد سے اس پروگرام نے دنیا بھر میں متحدہ عرب امارات کے تجارتی شراکت داروں کے نیٹ ورک کو وسعت دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور کھلی، قواعد پر مبنی تجارت کے لیے ملک کے عزم کی عکاسی کی ہے۔
یہ پالیسی اقتصادی ترقی اور تنوع میں تجارت کے کردار کو مضبوط بنانے کے ساتھ نجی شعبے کے اداروں اور کمپنیوں کے لیے ابھرتی ہوئی منڈیوں میں توسیع کے نئے مواقع بھی پیدا کرتی ہے۔