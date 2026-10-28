صدر شیخ محمد بن زاید کی ہدایات پر امارات ہلال احمر کی غزہ کے لیے 50 ملین درہم کی موسم سرما اور طبی امداد

ابوظہبی، 28 اکتوبر، 2026 (وام) -- امارات ہلال احمر غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے لیے 50 ملین درہم مالیت کی موسم سرما اور طبی امداد سمیت ضروری سامان فراہم کر رہا ہے، تاکہ سردیوں کی آمد کے ساتھ متاثرہ خاندانوں کی فوری ضروریات پوری کی جاسکیں۔
یہ امداد متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات اور الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے اور امارات ہلال احمر کے چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان کی نگرانی میں آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے ساتھ رابطہ و تعاون کے تحت فراہم کی جارہی ہے۔
امدادی سامان میں موسم سرما کے ملبوسات، کمبل، غذائی پیکجز اور خیموں کے علاوہ ادویات اور ضروری طبی سامان شامل ہے۔ اس امداد سے بالخصوص بچوں، بزرگوں اور دیگر کمزور طبقات سمیت سب سے زیادہ متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے اور ان کی فوری انسانی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی۔
یہ اقدام فلسطینی عوام کی معاونت کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل انسانی و امدادی کوششوں کا حصہ ہے اور انسانی بحرانوں سے متاثرہ افراد کو بنیادی ضروریات فراہم کرنے کے امارات کے دیرینہ انسانی نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے۔
امارات ہلال احمر نے فلسطینی عوام کی حمایت کے لیے اپنے انسانی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ زمینی ضروریات اور انسانی ترجیحات کے مطابق امدادی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ اس سلسلے میں آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا تاکہ امداد ضرورت مندوں تک مؤثر انداز میں پہنچ سکے۔