نیشنل میڈیا اتھارٹی کے چیئرمین کی بحرین میں خلیجی تعاون کونسل کے وزرائے اطلاعات کے 29ویں اجلاس میں اماراتی وفد کی قیادت

منامہ، 28 اکتوبر، 2026 (وام) -- نیشنل میڈیا اتھارٹی کے چیئرمین عبداللہ بن محمد بن بُطی الحامد نے بحرین میں منعقدہ خلیجی تعاون کونسل کے وزرائے اطلاعات کے 29ویں اجلاس میں متحدہ عرب امارات کے وفد کی قیادت کی۔ اجلاس میں رکن ممالک کے وزرائے اطلاعات اور مجلس تعاون خلیجی کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے شرکت کی۔
اجلاس میں رکن ممالک کے درمیان خلیجی میڈیا انضمام اور رابطہ مضبوط بنانے، مشترکہ کوششوں کو ہم آہنگ کرنے اور تجربات و میڈیا مواد کے تبادلے کو آسان بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے مشترکہ میڈیا تعاون کے اسٹریٹجک پلان 2023-2030 پر عملدرآمد میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔
اجلاس میں رکن ممالک اور مجلس تعاون خلیجی کے جنرل سیکریٹریٹ کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کے علاوہ مشترکہ پروگرام پروڈکشن انسٹی ٹیوشن اور گلف ریڈیو اینڈ ٹی وی آرگنائزیشن کی سالانہ رپورٹس کا بھی جائزہ لیا گیا، تاکہ مشترکہ میڈیا تعاون، اس کے اداروں اور پروگراموں کو مزید ترقی دی جاسکے۔
اس موقع پر عبداللہ الحامد نے کہا کہ خطے میں جغرافیائی و سیاسی پیش رفت کے تناظر میں خلیجی اتحاد، مشترکہ مفادات اور رکن ممالک کی کامیابیوں کے تحفظ کے لیے میڈیا انضمام کو مضبوط بنانا ایک اسٹریٹجک ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ عوامی شعور اور مکالمے کی تشکیل میں میڈیا کے مؤثر کردار کے باعث وہ موجودہ چیلنجز سے نمٹنے، تیزی سے بدلتے ڈیجیٹل ماحول کے ساتھ ہم آہنگ رہنے اور خطے کے مشترکہ مستقبل اور عوامی خواہشات کی عکاسی کرنے والا قابل اعتماد اور پیشہ ورانہ مواد فراہم کرنے میں بنیادی شراکت دار ہے۔
الحامد نے 29ویں اجلاس کو رکن ممالک کے درمیان میڈیا تعاون اور رابطے کو مزید آگے بڑھانے کا اہم موقع قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے مشترکہ خلیجی عمل کی مؤثریت اور میڈیا کے تیزی سے بدلتے منظرنامے سے نمٹنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔
انہوں نے زور دیا کہ اب صرف مؤقف میں ہم آہنگی کافی نہیں بلکہ مشترکہ کوششوں کو یکجا کرنے، میڈیا مواد کے لیے مشترکہ معیارات وضع کرنے، ڈیجیٹل مواد اور تجربات کے تبادلے کو وسعت دینے، میڈیا ڈائیلاگ پروگراموں کو فروغ دینے اور مؤثر علاقائی و بین الاقوامی شراکت داری قائم کرنے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے غلط معلومات اور خلیجی معاشروں کے درمیان اعتماد کو متاثر کرنے والی ڈیجیٹل سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے بھی مربوط کوششوں پر زور دیا۔
الحامد نے کہا کہ موجودہ مرحلہ خلیجی اتفاق رائے کو عملی اقدامات اور واضح عملدرآمد پروگراموں میں تبدیل کرنے کا تقاضا کرتا ہے، جن میں ذمہ داریوں کا تعین اور مؤثر نگرانی کا نظام شامل ہو۔ اس طریقہ کار سے تعاون کے تسلسل، عملی نتائج کے حصول اور مشترکہ مفادات کے تحفظ کے ساتھ پیشہ ورانہ اور ذمہ دار میڈیا کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔
انہوں نے کہاکہ، “متحدہ عرب امارات کا ماننا ہے کہ میڈیا قومی سلامتی کے دفاع کی اولین صفوں میں شامل ہے اور مشترکہ خلیجی عمل کو مؤقف کی ہم آہنگی سے آگے بڑھ کر کوششوں کو یکجا کرنے اور پیش رفت پر ردعمل دینے کے بجائے اس کا پیشگی ادراک کرنے کی جانب بڑھنا چاہیے۔ میڈیا تعاون کا مطلب یکساں پیغامات نہیں بلکہ مشترکہ اصولوں کی وضاحت اور کرداروں میں باہمی تکمیل ہے۔”
الحامد نے اجلاس کی میزبانی اور پرتپاک استقبال و مہمان نوازی پر بحرین کی قیادت، حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مشترکہ میڈیا تعاون کے فروغ کے لیے مجلس تعاون خلیجی کے جنرل سیکریٹریٹ کی کوششوں کو بھی سراہا اور امید ظاہر کی کہ اجلاس کے نتائج تعاون کے دائرہ کار کو وسعت دینے اور خلیجی میڈیا انضمام کو مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔
اجلاس میں عرب ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ میڈیا تعاون کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں مجلس تعاون خلیجی-مصر میڈیا فورم کے انعقاد، گلف میڈیا ڈائیلاگز پروگرام کو مزید ترقی دینے اور برادر و دوست ممالک کے ساتھ شراکت داری مضبوط بنانے کی تجاویز شامل تھیں۔
اماراتی وفد میں بحرین میں متحدہ عرب امارات کے سفیر فہد محمد سالم بن کردوس العامری، نیشنل میڈیا اتھارٹی کے سیکریٹری جنرل محمد سعید الشحی اور اتھارٹی کے میڈیا ریگولیشن سیکٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر میثا السویدی شامل تھیں۔