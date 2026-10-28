متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کا ٹولیڈو میں ٹرین کے تصادم پر اسپین کے بادشاہ، متاثرین کے اہل خانہ اور ہسپانوی عوام سے تعزیت کا اظہار

ابوظہبی، 28 اکتوبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے وسطی اسپین کے صوبہ ٹولیڈو میں دو ٹرینوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں متعدد افراد کے جاں بحق اور زخمی ہونے پر اسپین کے بادشاہ فیلپ ششم، متاثرہ خاندانوں اور ہسپانوی عوام سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
عزت مآب نے حادثے میں زخمی ہونے والے تمام افراد کی جلد صحت یابی کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
اس موقع پر، وائس پریذیڈنٹ، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم، اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے بھی اسپین کے بادشاہ فیلپ ششم، متاثرہ خاندانوں اور ہسپانوی عوام کو تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں۔